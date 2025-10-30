Lưu ý trong mùa mưa lũ sau vụ học sinh 12 tuổi bị mất liên lạc ở Lâm Đồng 30/10/2025 10:18

(PLO)- Sau vụ học sinh 12 tuổi “mất tích”, trẻ em tuyệt đối tránh đi một mình và phải thường xuyên giữ liên lạc với gia đình trong thời gian bão lũ.

6 giờ 30 sáng nay (30-10), giữa lúc miền Trung còn chìm trong mưa lũ dai dẳng, một tin dữ ập xuống, khiến hàng chục cán bộ, chiến sĩ và chính quyền ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng phải bỏ dở bữa sáng, lao mình vào dòng nước lạnh buốt tìm kiếm một em học sinh mất liên lạc.

Ngập lụt khắp nơi tại phường Phước Hội.

Thông tin về một học sinh 12 tuổi ở khu phố Phước Thọ được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi và mất tích khiến tất cả mọi người trong khu vực này không thể ngồi yên.

Suốt chiều và đêm qua, mưa lớn đã biến nhiều tuyến đường ở Phước Hội thành sông. Chính quyền địa phương trắng đêm căng mình giúp dân chống lũ. Sáng sớm nay, khi sự mệt mỏi chưa kịp lắng xuống, tin tức về cậu học sinh 12 tuổi mất tích khiến nhiều người lo lắng.

Thông tin ban đầu rất hỗn loạn, có lúc cho rằng em học sinh này đang trên đường đến trường thì gặp nạn thậm chí là em này đang câu cá thì bị trượt chân… Tuy nhiên điều duy nhất chắc chắn là từ sáng sớm nay gia đình em đã không thể tìm thấy hoặc liên lạc được với học sinh này.

7 giờ sáng, qua điện thoại, giọng ông Tôn Thất Muộn, Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội, gấp gáp: "Anh em đang huy động tổng lực để triển khai tìm kiếm, cứu cho bằng được cháu bé mất tích. Thông tin chi tiết tôi sẽ liên lạc sau sau nhé".

Thời gian triển khai công tác tìm kiếm, tên tuổi em học sinh mất tích dài dằng dặc; mỗi phút trôi qua là thêm một khoảnh khắc nguy hiểm cho đứa trẻ 12 tuổi giữa dòng lũ dữ.

Hơn 5 phút sau. Chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia, giọng ông Bí thư Đảng ủy phường Phước Hội không còn căng thẳng, mà nghẹn lại, như đang cố nén tiếng khóc lẫn tiếng cười: "Mừng quá anh ơi. Cháu học sinh không bị lũ cuốn trôi mất tích, gia đình vừa báo cháu đi chơi ở nhà bạn và mới quay về nhà".

Sau thời gian căng thẳng tìm kiếm tất cả đều vỡ òa khi nghe thông tin em học sinh đã an toàn.

Hàng giờ đồng hồ dầm mình trong lũ, tất cả những người lính, cán bộ, và người dân tham gia tìm kiếm đã đồng loạt thở phào, vỡ òa trong niềm vui mừng khôn tả.

Theo ông Tôn Thất Muộn, rất nhiều người đã bỏ dở bữa ăn, chưa kịp ăn sáng hay chưa kịp phụ giúp gia đình chống lũ đã khẩn trương tập trung khi nghe tin có học sinh bị lũ cuốn. Giờ đây, niềm vui này trở thành sự đền đáp bình an, xóa tan mọi mệt mỏi.

Sự việc hy hữu của cậu học sinh 12 tuổi ở Phước Hội là một lời cảnh báo cấp thiết cho tất cả mọi người, không riêng gì trẻ em: Trong thời gian bão lũ, hãy tuyệt đối tránh đi một mình và phải thường xuyên giữ liên lạc với gia đình.

Dù hôm nay chúng ta có thể thở phào, nhưng không phải ngày nào cũng là phép màu. Hãy luôn nhớ rằng trong mùa bão lũ, mọi sự cẩn trọng đều cần thiết; mỗi sự vắng mặt không báo trước có thể gây ra sự hoảng loạn tột độ, lãng phí nguồn lực cứu hộ trong bối cảnh thiên tai đang rình rập và đã cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, chỉ trong 72 giờ qua, tỉnh đã hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 38,1 tỉ đồng.

Lũ lụt đã làm hai người chết: Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân bị lũ cuốn trôi tại xã D’Ran vào ngày 28-10 và bé gái 4 tuổi trượt chân bị lũ cuốn trôi tử vong đêm 29-10 tại phường Hàm Thắng.