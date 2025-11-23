Lý do cần đổi tên Luật Phá sản thành Luật Phục hồi, phá sản 23/11/2025 05:37

(PLO)- TAND Tối cao cho biết sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) và đề nghị đổi tên Luật Phá sản thành “Luật Phục hồi, phá sản” vì nhiều lý do…

Ngày 19-11, TAND Tối cao đã ban hành Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Luật Phá sản (sửa đổi).

Người lao động đang làm việc. Ảnh minh họa: P.ĐIỀN

Đề nghị đổi tên thành “Luật Phục hồi, phá sản”

Theo báo cáo, về tên gọi của Luật và phạm vi điều chỉnh, đa số ý kiến đề nghị đổi tên thành "Luật Phục hồi, phá sản". Một số ý kiến đề nghị giữ nguyên tên gọi của dự thảo Luật vì cho rằng phục hồi chỉ là một biện pháp kinh tế nằm trong quy trình phá sản. Cạnh đó, một số nước chỉ dùng tên là Luật Phá sản, thay đổi tên gọi của Luật sẽ dẫn tới sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan gây tốn kém, lãng phí.

Tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội, TAND Tối cao cho biết sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện dự thảo Luật và đề nghị đổi tên Luật thành “Luật Phục hồi, phá sản” vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, dự thảo Luật quy định thủ tục phục hồi và thủ tục phá sản là hai thủ tục độc lập. Cụ thể, thủ tục phục hồi là thủ tục được áp dụng trước thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán. Đây là thủ tục độc lập với thủ tục phá sản để hỗ trợ doanh nghiệp từ sớm, từ khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán nhưng chưa mất khả năng thanh toán.

Còn thủ tục phá sản là thủ tục được áp dụng khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị mất khả năng thanh toán. Sau khi mở thủ tục phá sản, Hội nghị chủ nợ có thể quyết định cho doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi và thông qua phương án phục hồi. Phương án phục hồi trong trường hợp này là một phần trong thủ tục phá sản.

Thứ hai, thể hiện rõ mục tiêu, định hướng xây dựng Luật là khuyến khích, ưu tiên phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã ngay từ khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có cơ hội hồi sinh và tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế; tránh tâm lý e ngại, kỳ thị với thủ tục phá sản.

Thứ ba, một số nước trên thế giới cũng sử dụng tên gọi của dự thảo Luật để bao quát cả thủ tục phục hồi và thủ tục phá sản (Ví dụ: Luật Phục hồi và phá sản đối với bên mắc nợ của Hàn Quốc, Luật Tái cấu trúc, phục hồi và phá sản của Ả rập - Ai cập, Luật Tái cấu trúc và phá sản của Singapore - những nước có cơ chế phục hồi, phá sản rất hiệu quả và có nền kinh tế, văn hóa, pháp luật gần với Việt Nam). Một số nước ban hành hai đạo luật riêng biệt về phục hồi và phá sản, như: Nhật Bản, Ba Lan, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ...

Thứ tư, việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan không gây tốn kém, lãng phí vì sẽ được xử lý ngay tại Luật này, các luật khác được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này. Việc ban hành các văn bản dưới luật, văn bản hành chính để phù hợp với Luật này sẽ được tiến hành theo quy định mà không phát sinh thêm thủ tục, chi phí.

TAND Tối cao giữ nguyên phạm vi điều chỉnh

Cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của Luật về việc giải quyết tranh chấp trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản. TAND Tối cao xin giữ nguyên phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật vì giải quyết tranh chấp là một phần của thủ tục phá sản.

Về áp dụng pháp luật (Điều 2), có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc phối hợp giữa Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh nghiệp bảo hiểm nhằm tránh khoảng trống pháp lý

TAND Tối cao xin tiếp thu theo hướng bổ sung quy định thủ tục phục hồi đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tại bảo hiểm thì áp dụng quy định của pháp luật về tín dụng, bảo hiểm tại Điều 2 dự thảo Luật.

Về những nguyên tắc cơ bản (Điều 3), có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "đồng thời cấm mọi hành vi lạm dụng để nhằm trục lợi".

TAND Tối cao cho rằng Điều 3 dự thảo Luật đã quy định “nghiêm cấm việc lợi dụng thủ tục phục hồi, phá sản để xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân” là đã bao hàm nội dung “cấm mọi hành vi lạm dụng để nhằm trục lợi". Do đó, TAND Tối cao xin giữ nguyên như dự thảo Luật.