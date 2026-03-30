Lý do lớn nhất khiến khách Việt 'xách ba lô lên và đi' du lịch 30/03/2026 15:09

(PLO)- Du khách Việt Nam đứng thứ hai tại khu vực châu Á về mức độ ưu tiên trải nghiệm ẩm thực địa phương khi lựa chọn điểm đến du lịch

Ngày 30-3, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cho biết du khách Việt Nam nằm trong nhóm đam mê khám phá ẩm thực hàng đầu châu Á. Việt Nam xếp thứ hai khu vực về mức độ ưu tiên trải nghiệm món ăn địa phương khi lựa chọn điểm đến.

Khảo sát trong báo cáo triển vọng du lịch 2026 cho thấy 35% khách du lịch Việt xem ẩm thực là lý do chính để “xê dịch”. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ nét khi trải nghiệm ăn uống trở thành yếu tố then chốt tác động đến lựa chọn điểm đến và nơi lưu trú.

Trong các hành trình quốc tế, du khách Việt ngày càng chú trọng trải nghiệm ẩm thực chân thực, từ sushi tại Nhật Bản, ẩm thực đường phố Thái Lan đến nhà hàng đạt sao Michelin tại châu Âu. Ẩm thực trở thành cánh cửa mở ra giá trị văn hóa, lịch sử và sự kết nối.

Thống kê cho thấy top 5 quốc gia được du khách Việt lựa chọn để thỏa mãn vị giác gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc.

Bảng xếp hạng tín đồ ẩm thực hàng đầu châu Á. Ảnh: Agoda.

Ở chiều ngược lại, ẩm thực Việt Nam với sự phong phú vùng miền cũng ngày càng thu hút du khách quốc tế. Từ món ăn đường phố, công thức gia truyền đến xu hướng fine dining hiện đại, Việt Nam đang khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Các món biểu tượng như phở, bánh mì hay đặc sản cung đình Huế, hải sản… được yêu thích nhờ sự hài hòa hương vị và tính bản địa. Ẩm thực trở thành yếu tố nhận diện văn hóa quan trọng của Việt Nam.

Xét trên toàn khu vực, chỉ có Đài Loan xếp trên Việt Nam với 47% du khách coi ẩm thực là động lực chính. Hàn Quốc đứng thứ ba với 34%. Các thị trường còn lại gồm Malaysia (33%), Nhật Bản (32%), Indonesia (31%), Thái Lan (20%) và Ấn Độ (8%).

Ẩm thực Việt ngày càng thu hút du khách quốc tế. Ảnh: CHÍ HÙNG.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam cho biết Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy tầm quan trọng của ăn uống trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. Một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng.

Theo đại diện Agoda, việc ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa trải nghiệm đang giúp du khách dễ dàng tiếp cận thế giới qua những hành trình vị giác đa dạng.