Mạo danh nhân viên công ty xổ số, cho số 'nội bộ' để lừa người đánh đề 23/11/2025 12:51

(PLO)- Phạm Phước Ân mạo danh nhân viên công ty xổ số, cam kết cho số “nội bộ” để lừa người đánh đề, chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng.

Ngày 23-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP đã thi hành lệnh bắt bị can tạm giam bốn tháng đối với Phạm Phước Ân (55 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Phước Ân mạo danh nhân viên công ty xổ số. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, tháng 8-2025, ông H (51 tuổi, ngụ phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các số của người tự xưng tên “Dũng” và “Ba”.

Những người này tự giới thiệu là nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, cam kết cho số từ “nội bộ” công ty nhằm giúp ông H đánh đề. Điều kiện là ông H phải chia đôi tiền trúng.

Do nhẹ dạ, ông H liên tiếp đánh đề theo hướng dẫn và cả hai lần đều trúng, rồi giao lại tiền trúng thưởng cho “Dũng” và “Ba”.

Sau khi tạo dựng niềm tin, những người này tiếp tục yêu cầu ông H chuyển 1,4 tỉ đồng vào tài khoản của chúng với lời hứa sẽ cho “số độc quyền tại Đà Nẵng”. Toàn bộ số tiền này, ông H đã nhiều lần chuyển theo yêu cầu.

Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục cho số nhưng ông H không trúng và bị cắt toàn bộ liên lạc. Quá trình điều tra, Phòng CSHS xác định “Dũng” chính là Phạm Phước Ân.

Phạm Phước Ân thừa nhận hành vi giả danh nhân viên Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ân khai “Ba” là Nguyễn Văn Khánh (44 tuổi, quê Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), kẻ giả danh Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

Trong tổng số tiền chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng, Ân hưởng 650 triệu đồng, Khánh hưởng 750 triệu đồng. Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt Nguyễn Văn Khánh.

Phòng CSHS kêu gọi Nguyễn Văn Khánh sớm ra đầu thú, trình diện tại cơ quan cảnh sát điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Việc ra đầu thú, thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra không chỉ thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, mà còn là cơ sở quan trọng để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.