Mất chỗ chơi ở MU, tiền đạo Hojlund gia nhập Napoli 26/08/2025 16:12

(PLO)- Thông tin từ báo chí Ý đang khiến thị trường chuyển nhượng mùa hè thêm phần sôi động: Napoli, nhà đương kim vô địch Serie A, đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ tiền đạo Hojlund từ Manchester United.

Động thái quyết liệt chiêu một tiền đạo Hojlund xuất hiện trong bối cảnh Romelu Lukaku dính chấn thương đùi và phải ngồi ngoài dài hạn, khiến hàng công của Napoli rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Theo tiết lộ của chuyên gia chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano, đội bóng miền Nam nước Ý đã coi Rasmus Hojlund là mục tiêu số một trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Không còn là tin đồn, mọi chuyện đang diễn ra rất nhanh chóng. Bằng chứng là theo Corriere dello Sport, Scott McTominay – cựu tiền vệ Manchester United và hiện đang khoác áo Napoli – đã trực tiếp gọi điện cho người đồng đội cũ để thuyết phục anh cập bến sân Diego Armando Maradona.

Trong cuộc trò chuyện này, McTominay được cho là đã nhấn mạnh đến lợi thế khi tiền đạo Hojlund khoác áo Napoli: một môi trường bóng đá giàu tính cạnh tranh, cơ hội trở thành trung tâm của hàng công ngay lập tức, và trên hết là niềm tin tuyệt đối từ ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ. Cần nhớ rằng cả hai từng có một mùa giải thi đấu cùng nhau ở Old Trafford, vì thế sự kết nối cá nhân này đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương vụ tiến triển nhanh chóng.

Đồng đội cũ McTominay đã gọi điện thoại thuyết phục Hojlund gia nhập Napoli. Ảnh: EPA.

Napoli đang rất cần một chân sút có thể lấp đầy khoảng trống Lukaku để lại. Sau khi mất nhiều thời gian đàm phán và cân nhắc các phương án khác, giám đốc thể thao Giovanni Manna đã quyết định đặt cược mạnh mẽ vào tiền đạo Hojlund, thậm chí sẵn sàng chen ngang cuộc cạnh tranh của AC Milan để giành chữ ký của tiền đạo người Đan Mạch.

Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn từ phía Napoli, bởi họ hiểu rằng chỉ có một sự bổ sung chất lượng mới đủ sức giúp đội bóng duy trì tham vọng bảo vệ ngôi vương Serie A cũng như cạnh tranh tại Champions League.

Về phần tiền đạo Hojlund, chân sút 22 tuổi này không còn xa lạ gì với Serie A. Trước khi gia nhập Manchester United vào mùa hè 2023, anh từng có quãng thời gian thi đấu trong màu áo Atalanta và để lại nhiều dấu ấn với tốc độ, khả năng di chuyển thông minh cùng bản năng săn bàn đáng nể.

Về với đội bóng nước Ý là một sự giải thoát cho ngôi sao người Đan Mạch. Ảnh: EPA.

Chính vì thế, viễn cảnh trở lại nước Ý khoác áo một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Serie A thực sự mang đến cho anh sự phấn khích. Theo Corriere dello Sport, tiền đạo Hojlund đã đồng ý với ý tưởng gia nhập Napoli và xem đây như cơ hội để làm sống lại sự nghiệp, đặc biệt sau mùa giải đầu tiên đầy chông gai tại Old Trafford.

Ở Manchester United, ngôi sao Đan Mạch từng được kỳ vọng trở thành mũi nhọn số một trên hàng công. Thế nhưng sự thiếu ổn định trong lối chơi và những thay đổi liên tục ở vị trí HLV trưởng khiến anh khó tìm được phong độ cao nhất. Giờ đây, khi Ruben Amorim đã quyết định chiêu mộ Benjamin Sesko với giá 74 triệu bảng để tăng cường sức mạnh hàng công, tương lai của tiền đạo Hojlund tại sân Old Trafford càng trở nên bấp bênh hơn. Việc rời đi chính là lựa chọn hợp lý cho cả cầu thủ lẫn CLB.

Điểm đáng chú ý là thương vụ này không chỉ đơn thuần là một sự bổ sung về mặt con người. Nếu tiền đạo Hojlund cập bến Napoli, anh sẽ ngay lập tức trở thành trung tâm trong sơ đồ tấn công của HLV Antonio Conte, người nổi tiếng với khả năng phát huy tối đa sức mạnh của các trung phong. Một Hojlund trẻ trung, giàu khát khao, kết hợp cùng những ngôi sao như Khvicha Kvaratskhelia hay Matteo Politano, hứa hẹn sẽ biến hàng công Napoli trở thành mối đe dọa thực sự tại Serie A mùa giải mới.

Hojlund đã không còn chỗ chơi ở Manchester United thì giải pháp tốt nhất là chia tay. Ảnh: EPA.

Thương vụ này được ví như một “cuộc chạy nước rút” bởi mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Từ lúc Napoli bày tỏ sự quan tâm đến khi tiền đạo Hojlund gật đầu đồng ý, tiến trình đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Với sự tác động đầy bất ngờ của McTominay, cùng sự quyết liệt từ ban lãnh đạo Napoli, người hâm mộ Serie A đang rất chờ đợi cái kết chính thức trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

Hojlund sẽ trở lại Ý trong màu áo Napoli, một bước ngoặt hứa hẹn đưa sự nghiệp anh sang trang mới. Và với đội bóng miền Nam, đây có thể chính là bản hợp đồng quan trọng nhất giúp họ tiếp tục hành trình bảo vệ ngai vàng Serie A và chinh phục châu Âu.