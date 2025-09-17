Mẹ và cô giáo chủ nhiệm khóc ngất khi nam sinh lớp 11 tử nạn trên đường đi học về 17/09/2025 13:26

(PLO)- Vừa rời cổng trường, nam sinh học lớp 11 của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu bị tai nạn, tử vong.

Trưa 17-9, Công an phường Phú Lợi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một nam sinh lớp 11 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 11 tử vong. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ em Trương Huỳnh Thiên P (16 tuổi) điều khiển xe gắn máy 93CA-014… lưu thông trên Đại lộ Bình Dương (đoạn từ trường THPT Nguyễn Đình Chiểu về Trạm thu phí Suối Giữa).

Khi đến gần Trạm thu phí Suối Giữa thì bất ngờ va chạm với xe ô tô 61C-210…. Cú va chạm mạnh khiến em P tử vong tại chỗ.

Chiếc xe ô tô chạy thêm khoảng 500 mét mới dừng lại. Sau đó, người tài xế đã đến cơ quan công an trình diện.

Tại hiện trường xe gắn máy và nạn nhân nằm bên làn xe ô tô. Một số người dân cho biết em P học tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, khi đang trên đường đi học về thì bị nạn.

Thời điểm nhận được thông tin, cô giáo chủ nhiệm và người mẹ chạy đến hiện trường khóc ngất.