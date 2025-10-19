Một trường tiểu học ở Quảng Trị cứ mưa là bị cảnh 'ao tù, nước đọng' 19/10/2025 15:54

(PLO)- Cứ mưa là Trường Tiểu học và THCS Gio Hải số 1 ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bị ngập nhiều ngày, ảnh hưởng đến việc học và sức khỏe của học sinh.

Thời gian qua, nhiều phụ huynh có con em học các lớp tiểu học tại Trường Tiểu học và THCS Gio Hải số 1 (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) phản ánh về tình trạng sân trường bị ngập úng liên tục.

Theo một số phụ huynh, thời gian gần đây cứ sau mỗi trận mưa lớn là sân trường ngập lênh láng. Khi khu vực xung quanh nước rút thì nước ở sân trường vẫn tồn đọng nhiều ngày sau đó.

"Cứ mưa lớn là sân trường bị ngập, riêng đợt này nước ngập trong sân trường kéo dài đã khoảng 1 tuần. Hôm 17-10 nhà trường phải lấy ghế tạo thành lối đi để các em học sinh đi sang khu nhà vệ sinh" - chị NNT (ở Thôn 5, xã Cửa Việt) nói.

Nhiều phụ huynh lo lắng, nếu tình trạng này tiếp diễn, trong mùa mưa bão, sân trường sẽ càng ngập sâu và gần như rất khó rút nước, vi khuẩn dễ phát triển, ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Theo ghi nhận của PV, vào chiều 18-10, sân trường vẫn ngập sâu khoảng 20 - 30 cm. Toàn bộ khu vực nhà xe, sân bóng đá, khu học thể dục... đều ngập trong nước.

Tại khu vực trước nhà vệ sinh, nhà trường phải bắc một hàng ghế nhựa dài làm "cầu" tạm để học sinh đi lại. Khu vực phía sau trường ẩm thấp, cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Toàn cảnh Trường Tiểu học và THCS Gio Hải số 1 chìm trong biển nước sau mưa lớn. Ảnh: N.DO

Khu vực nhà xe ngập sâu từ 20-30 cm, gây khó khăn cho việc đi lại. Ảnh: N.DO

Sân bóng, nơi học thể dục của học sinh﻿, biến thành một "hồ bơi" bất đắc dĩ. Ảnh: N.DO

Nguy cơ ô nhiễm﻿ nếu nước tồn động dài ngày. Ảnh: N.DO

Nước đọng thành vũng dưới chân cầu thang bộ, nếu tồn tại lâu ngày gây nguy cơ sinh sản của muỗi và lăng quăng. Ảnh: N.DO

Nhà trường phải dùng ghế nhựa bắc thành "cầu" tạm để học sinh đi vào khu vực nhà vệ sinh. Ảnh: N.DO

Khu vực nhà vệ sinh ngập trong nước, nguy cơ gây ô nhiễm﻿.

Phụ huynh bức xúc vì nước ngập bủa vây dài ngày, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh﻿. Ảnh: N.DO

Nước ngập tù đọng lâu ngày khiến ốc bươu vàng sinh sôi, đẻ trứng dọc các bờ tường. Ảnh: N.DO

Phụ huynh bức xúc trước khung cảnh nhếch nhác phía khu nhà vệ sinh bị ngập trong nước. Ảnh: N.DO

Phụ huynh bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý, để học sinh được học tập, vui chơi trong môi trường sạch sẽ, an toàn. Ảnh: N.DO