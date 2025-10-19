Một trường tiểu học ở Quảng Trị cứ mưa là bị cảnh 'ao tù, nước đọng'

Thời gian qua, nhiều phụ huynh có con em học các lớp tiểu học tại Trường Tiểu học và THCS Gio Hải số 1 (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) phản ánh về tình trạng sân trường bị ngập úng liên tục.
Theo một số phụ huynh, thời gian gần đây cứ sau mỗi trận mưa lớn là sân trường ngập lênh láng. Khi khu vực xung quanh nước rút thì nước ở sân trường vẫn tồn đọng nhiều ngày sau đó.
"Cứ mưa lớn là sân trường bị ngập, riêng đợt này nước ngập trong sân trường kéo dài đã khoảng 1 tuần. Hôm 17-10 nhà trường phải lấy ghế tạo thành lối đi để các em học sinh đi sang khu nhà vệ sinh" - chị NNT (ở Thôn 5, xã Cửa Việt) nói.
Nhiều phụ huynh lo lắng, nếu tình trạng này tiếp diễn, trong mùa mưa bão, sân trường sẽ càng ngập sâu và gần như rất khó rút nước, vi khuẩn dễ phát triển, ảnh hưởng sức khỏe học sinh.
Theo ghi nhận của PV, vào chiều 18-10, sân trường vẫn ngập sâu khoảng 20 - 30 cm. Toàn bộ khu vực nhà xe, sân bóng đá, khu học thể dục... đều ngập trong nước.
Tại khu vực trước nhà vệ sinh, nhà trường phải bắc một hàng ghế nhựa dài làm "cầu" tạm để học sinh đi lại. Khu vực phía sau trường ẩm thấp, cây cỏ mọc um tùm, nhếch nhác tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.
Một số hình ảnh PV ghi nhận:
Trường nằm tại vùng thấp trũng
Về thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Lê Văn Thông - Chủ tịch UBND xã Cửa Việt xác nhận tình trạng người dân phản ánh về việc ngập úng tại trường là đúng.
Theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do trong quá trình triển khai dự án xây dựng tuyến đường thuộc Chương trình BIIG 2, phần thiết kế (thực hiện trước thời điểm sáp nhập chính quyền 2 cấp) chưa tính toán đầy đủ yếu tố địa hình, đặc biệt là hệ thống thoát nước tại khu vực trường học.
Chủ tịch UBND xã Cửa Việt cho biết trong sáng 19-10, UBND xã đã đến trường khảo sát, cùng phối hợp với ban giám hiệu nhà trường để nghiên cứu phương án xử lý.
"Qua khảo sát thấy rất nhiều khó khăn, vướng mắc vì sân trường nằm tại vùng thấp trũng, hệ thống thoát nước đang tồn tại ở xung quanh đa số cao hơn so với nền của trường" - ông Thông nói.
Lãnh đạo UBND xã Cửa Việt thông tin thêm, trong chiều hôm nay, yêu cầu các lực lượng tiến hành rà soát, đo đạc lại một cách cụ thể và sẽ có phương án để xử lý, đảm bảo môi trường thông thoáng cho các em học sinh và giáo viên trong việc dạy và học.