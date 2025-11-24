Mưa lớn nước chảy trôi người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai 24/11/2025 21:42

(PLO)- Khi cơn mưa lớn khiến quốc lộ 1 đoạn qua phường Long Bình bị ngập sâu, nước chảy siết cuốn trôi người và xe máy.

Trong cơn mưa lớn tối ngày 24-11 khiến quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Thống Nhất (hay người dân thường gọi bệnh viện Thánh Tâm, phường Long Bình) nước chảy mạnh trôi người và xe máy.

Mưa chảy siết trôi xe và người đi đường trên quốc lộ 1.

Khi cơn mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút với lượng mưa lớn thì khu vực quốc lộ 1, nước ngập sâu khoảng 40cm nhưng do mặt đường dốc khu vực chợ Thái Bình đổ dồn về khiến nước chảy mạnh đã làm trôi người và xe máy của một người đang tham gia giao thông.

Thấy người đàn ông và xe máy bị nước cuốn trôi, một số người dân đã chạy ra cứu vớt.

Để vượt qua khu vực trên, các phương tiện đã chạy vào đường khu dân cư để tránh các vị trí ngập. Khoảng 30 phút mưa bắt đầu đã tạnh, nước trên đường bắt đoạn ngập đã rút, phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Điểm ngập khu vực Bệnh viện Thánh Tâm địa phương đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Khu quản lý đường bộ 4 có giải pháp cải tạo lại các đan lưới thu nước có kích thước lớn và tăng cường thêm một số vị trí hố ga tại khu vực ngập.

Tuy nhiên đến nay điểm ngập này vẫn chưa được xử lý. Do kích thước cống thoát nước và ít hố ga thoát nước nên khi trời mưa nước chảy siết.