Nam sinh không ‘đóng thùng’ bị phó bí thư xã chú ý và cái kết ở lễ khai giảng 05/09/2025 18:43

(PLO)- Tại lễ khai giảng năm học mới, học sinh duy nhất không "đóng thùng" (sơ vin, bỏ áo vào quần) đã nhận được món quà của Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Sáng 5-9, hòa chung không khí ngày hội tựu trường cùng với cả nước, Trường THCS Thanh Tùng (xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bích Hào tháo dây thắt lưng tặng học sinh lớp 8 sau lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Trần Đình Thơ.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bích Hào đến dự lễ khai giảng và quan sát chỉ có một nam học sinh không bỏ áo vào quần. Tại buổi lễ, nam học sinh này lên nhận quà khuyến học.

Ông Khánh ngồi ở bàn đại biểu đã hỏi cô giáo: “Cháu cao cao đứng phía ngoài cùng lúc nãy mà không sơ vin đó học lớp mấy à cô giáo...?". Cô giáo trả lời: "Cháu học lớp 8, gia đình rất hoàn cảnh".

Qua tìm hiểu, vì gia đình khó khăn, chiếc quần xanh quá rộng, em học sinh không có dây thắt lưng đã dùng sợi dây néo hai đai quần lại chống...tụt quần. Sợ các bạn thấy dây néo đai quần nên đã không dám bỏ áo vào quần.

Kết thúc buổi khai giảng, ông Khánh bước tới em học sinh lớp 8 và tháo dây thắt lưng của ông để tặng em. Ông Khánh tự tay đeo dây thắt lưng cho em học sinh. Nam sinh đã sơ vin vào và vui mừng, hòa đồng cùng các bạn.

Ông Trần Đình Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bích Hào cho biết: "Tôi chứng kiến sự việc và lúc đó tôi đang cầm sẵn điện thoại trên tay nên kịp chụp tấm ảnh, thấy máy ảnh cả hai người đều nhìn về tôi nở nụ cười hạnh phúc. Lòng tôi rưng rưng”.

Ông Khánh cho biết, ông đang có kế hoạch hỗ trợ, động viên nam học sinh này trong quá trình học tập.

Vừa qua, ông Khánh cũng đã vận động và kết nối với một số doanh nghiệp tại Hà Nội trao hơn 200 phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.