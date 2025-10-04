Nam thanh niên dụ dỗ bé gái vào căn chòi để làm bậy 04/10/2025 18:03

Ngày 4-10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Y Sin Bkrông (25 tuổi, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Y Sin. Ảnh: S.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5-7, sau khi uống rượu tại đám tang người thân, Y Sin đi về nhà.

Khi đi bộ đến trước nhà một bé gái 13 tuổi ở cùng buôn, Y Sin rủ cháu gái đi chơi. Sau đó, Y Sin dẫn bé gái vào một chòi rẫy bỏ hoang ngồi trò chuyện rồi làm bậy.

Đến khoảng 1 giờ ngày 6-7, khi không thấy bé gái về nhà, người thân đi tìm. Sau khi tìm thấy, bé gái kể lại toàn bộ sự việc; người thân làm đơn tố cáo Y Sin.