Ngân 98 khai gì tại Công an TP.HCM?ê 13/10/2025 16:53

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Kết quả giám định cho thấy, một số mẫu viên collagen giảm cân do Ngân sản xuất có chứa hai hoạt chất bị cấm là sibutramin và phenolphthalein. Đây là các chất từng được dùng trong thuốc giảm cân và thuốc nhuận tràng, nhưng đã bị loại bỏ vì có nguy cơ gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp và ung thư.

“Nhà máy sản xuất, tôi chỉ bán”

Chiều 13-10, tại cơ quan điều tra, Ngân khai mình là người thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột là bà TTT đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (do MTV đứng tên).

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000... Trên giấy tờ, các sản phẩm này đều có hồ sơ công bố lưu hành. Tuy nhiên, Ngân lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để đưa ra thị trường một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen” – loại không được cấp phép và chứa chất cấm.

“Nhà máy đó sản xuất, tôi chỉ bán thôi. Họ đưa tôi giấy tờ nên tôi tin và bán. Mẹ tôi làm chủ công ty nên mọi giấy tờ đều gửi về cho mẹ ký” – Ngân khai.

Công an lấy lời khai với Ngân. Ảnh: CA

Nữ DJ cho biết bản thân không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng vì “đơn vị sản xuất có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng”. “Tôi chỉ chuyển tiền rồi nhận sản phẩm. Phía họ làm hết mọi thứ. Họ nói phải có giấy công bố sản phẩm mới bán được, nên tôi gửi khoảng 13 triệu đồng/ giấy để làm. Tôi chỉ nhớ người đại diện tên H, còn tên công ty thì không nhớ rõ” – Ngân nói.

Khi được hỏi vì sao là chủ thật nhưng lại để mẹ đứng tên, Ngân giải thích: “Tôi hay đi diễn, không có thời gian ký giấy tờ nên nói mẹ ở nhà ký giúp. Mẹ tôi hơn 50 tuổi, không biết gì về kinh doanh, tin tôi nên đứng tên dùm. Bà còn bị mất trí nhớ nữa”.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh của ZuBu đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

“Tôi tự dùng thấy hiệu quả nên mới quảng cáo”

Trước đó, trên truyền thông, Ngân từng nói mình chỉ là “đại diện hình ảnh” của Công ty ZuBu chứ không tham gia điều hành. Tại cơ quan điều tra, cô giải thích: “Nếu nói sản phẩm là của tôi thì khách hàng sẽ nghĩ tôi khen để bán, nên tôi mới nói là người đại diện hình ảnh cho khách quan hơn”.

Ngân khai rằng bản thân và người thân có sử dụng sản phẩm và thấy rất có hiệu quả. Ảnh: CA

Công an xác định, viên rau củ Collagen không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm. Ngân vẫn cho in bao bì, dán nhãn trùng với thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm hỗ trợ tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, cô ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó cơ quan chức năng, nhưng thực tế lại bán trọn bộ như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích dùng song song để “giảm cân nhanh hơn”.

Ngân khai từng nặng hơn 70kg, sau khi sử dụng các sản phẩm Super Detox X3, X7, X1000 cùng viên rau củ Collagen thì giảm gần 20kg nên tin rằng sản phẩm có hiệu quả thật. “Tôi thấy mình giảm cân, người nhà tôi cũng dùng. Tôi quảng cáo là uống hai viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng, không cần thể dục, uống kèm Collagen để đào thải độc tố” – Ngân nói.

Cô cho biết không phải lúc nào cũng có Collagen để “tặng” vì “nhà máy tặng thì mới có hàng để tặng”.

Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, các sản phẩm được Ngân bán chủ yếu qua mạng xã hội, hoặc trực tiếp tại Shop 15 – còn gọi là ZuBu Shop. Hàng hóa do MTV sắp xếp, còn Lương Bằng Quang chỉ đạo. “Tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V đứng tên” – Ngân khai.

Cô thừa nhận toàn bộ giao dịch mua bán tại Công ty Zubu đều do mình quản lý. Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, shipper thu hộ rồi chuyển tiền về tài khoản cá nhân.

“Tôi đã quá chủ quan, vì phía công ty sản xuất có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi tin là hàng thật. Từ những lô đầu đến sau này tôi đều không kiểm tra. Tôi dùng sản phẩm đó nhiều năm, người nhà tôi cũng dùng. Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng” – Ngân nói.

Lộ chiêu giấu dòng tiền trăm tỷ

Theo Công an TP.HCM, các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu Shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4-15kg, mỗi bộ gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Ngân thừa nhận điều hành mọi hoạt động của Công ty Zubu. Ảnh: CA

Toàn bộ tiền bán hàng được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động bán hàng của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Một cán bộ điều tra thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) cho biết, quá trình theo dõi và bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì cô này là người nổi tiếng, có lượng người theo dõi lớn, lại thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp. “Người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó. Ngay cả khi được triệu tập làm việc, Ngân không hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ” – cán bộ điều tra nói.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, các trinh sát đã theo dõi trong thời gian dài, thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.