Ngành ngân hàng và những đóng góp đặc biệt trong hành trình 80 năm của đất nước 26/08/2025 17:53

(PLO)- Đây là cơ hội hiếm hoi để khách tham quan ngược dòng thời gian, chứng kiến tận mắt 7 bộ tiền nước ta đã phát hành từ 1945 đến nay.

Từ ngày 28-8 đến 5-9, tại sảnh 01 - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), ngành Ngân hàng Việt Nam vinh dự góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Gian hàng của Ngân hàng Nhà nước tại sự kiện. Ảnh: SBV

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhằm tôn vinh, giới thiệu thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đây cũng là dịp để tôn vinh những thành tựu, đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước.

Trong khuôn khổ chung của triển lãm, gian triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng đã thể hiện một hệ thống ngân hàng phát triển vững chắc, là cầu nối huyết mạch trong nền kinh tế đất nước. Gian trưng bày của ngành Ngân hàng mang đến bức tranh toàn diện về hành trình đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của ngành.

Trong từng giai đoạn, ngành Ngân hàng luôn chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, bảo vệ đồng tiền quốc gia, góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; luôn sáng tạo, tiên phong trong chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, mở rộng tiếp cận tài chính, góp phần nâng cao đời sống người dân và hỗ trợ doanh nghiệp.

Những đóng góp, bứt phá và dấu ấn đặc biệt của ngành Ngân hàng đã và đang thể hiện ngày càng đậm nét trong đời sống xã hội, từ trong từng gia đình nhỏ đến những công trình lớn, dự án chiến lược của cả nước, khẳng định ngành Ngân hàng luôn là trụ cột vững chắc, đồng hành cùng đất nước trên hành trình tiến tới một tương lai thịnh vượng, hùng cường.

Gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng được thiết kế hiện đại, ấn tượng với những tư liệu, hiện vật và hình ảnh sống động, được trình bày bằng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới.

Tới đây, khách tham quan sẽ được khám phá hành trình vẻ vang và khát vọng kiến tạo tương lai thịnh vượng của ngành Ngân hàng; khám phá những câu chuyện thú vị về bộ tiền Việt Nam từ năm 1945 đến nay; bước vào không gian trưng bày đầy ấn tượng của 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính ưu việt.

Phối cảnh gian hàng của 15 ngân hàng thương mại tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: SBV

Điểm nhấn của gian hàng là phân khu chuyên đề về đồng tiền Việt Nam. Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội ngược dòng thời gian để tìm hiểu lịch sử thú vị của 7 bộ tiền từ 1945 đến nay; khám phá các họa tiết, hoa văn, hình ảnh ấn tượng, độc đáo trên các bộ tiền.

Ở phân khu "Dịch vụ ngân hàng hiện đại, tương tác trải nghiệm", 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu cùng hội tụ, mang đến những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa được trình diễn sống động, công nghệ chạm đến từng giác quan.

Khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm, tương tác thực tế với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại: Mở tài khoản, đăng ký khoản vay, thanh toán số… ngay tại triển lãm.

Đặc biệt, khách hàng sẽ được hòa mình vào những mini game sôi động và rinh về hàng ngàn phần quà hấp dẫn tại gian hàng của các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, chỉ với một thao tác quét mã QR, hàng ngàn thông tin thú vị sẽ được mở ra: Những thước phim lịch sử kể về huyền thoại con đường tiền tệ, cơ hội khám phá cuốn sách đặc biệt về lịch sử đồng tiền Việt Nam...