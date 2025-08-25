Ngày tựu trường, giáo viên tặng học trò món quà bất ngờ 25/08/2025 12:23

(PLO)- Trong ngày tựu trường, học sinh đã nhận được món quà bất ngờ từ giáo viên cùng với lời nhắn nhủ tuyệt vời.

Sáng nay, học sinh tiểu học, THCS, THPT tại TP.HCM tựu trường. Trước đó, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 đã tựu trường vào ngày 20-8.

Từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã chở con có mặt tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Chào đón học sinh trở lại sau những tháng hè, trường trang trí bong bóng rực rỡ sắc màu, có bố trí 2 background trong sân để ba mẹ cùng con lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu đi học.

Trong sáng này, các em đã tham dự lễ chào cờ đầu tuần và được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn từ thầy tổng phụ trách. Điều đặc biệt, tiết mục nhảy của giáo viên khiến các em càng thêm hưng phấn.

Thầy cô nhảy trong ngày tựu trường

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu trong ngày tựu trường

Sau khi sinh hoạt giữa sân trường, học sinh về lớp dưới sự hướng dẫn của các thầy cô.

Các bé lớp 1 dắt tay nhau vào lớp

Lớp học được trang trí rực rỡ từ chiếc bảng cho đến bàn ghế và các khung cửa sổ. Mỗi một lớp là một nét riêng, không pha lẫn. Các cô còn chuẩn bị phần quà đặc biệt dành tặng các con.

Giáo viên trang trí lớp học chào đón học sinh tựu trường

Cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1, chia sẻ sau khoảng thời gian nghỉ hè, các em đến trường với một tâm thế rất háo hức.

"Tôi đã chuẩn bị một số món quà để các con có niềm vui khi quay trở lại trường. Món quà này gồm kẹo và móc khoá. Hy vọng các con sẽ thích và hứng thú khi tới trường" - cô Ngọc nói.

Dịp này, cô Hân, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3 cũng chăm chút và dành tặng học trò món quà bất ngờ trong ngày tựu trường.

Cô trò trong ngày tựu trường.

Tại lớp 4/2, không khí lớp học trở nên sôi nổi. Thầy Võ Trần Lâm, giáo viên chủ nhiệm đang trò chuyện cùng các con: "Lớp mình có bao nhiêu bạn thích ăn pizza?", nhiều cánh tay đã giơ lên.

Lớp học của thầy Lâm rực rỡ sắc màu

Thầy Lâm nói tiếp: “Vậy bây giờ, thầy sẽ phát cho các bạn một cái pizza profile, sẽ có 5 thông tin để các em tự giới thiệu về bản thân và tự trang trí tuỳ theo sở thích của mình”.

Món quà thầy Lâm dành tặng cho học trò

Để giúp học trò không bỡ ngỡ, theo thầy Lâm, không gian phòng học sẽ giúp các bạn hứng thú và gần gũi hơn. Cho nên, cách đây một tuần, thầy đã dành thời gian trang trí các góc chủ đề. Bên cạnh đó, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, thầy có trang trí bảng cho đến không gian lớp và treo thêm cờ để giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước.

"Mở đầu ngày tựu trường thật nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sôi động để các em vui vẻ khi tới trường" - thầy Lâm nói.

Cô trò rạng rỡ trong ngày tựu trường

Ông Đinh Duy Minh Anh, Phó Hiệu trưởng cho biết trường có 1.050 em học sinh. Năm nay, trường sẽ ứng dụng AI trong dạy học. Để chuẩn bị cho vấn đề trên, học sinh và giáo viên đã được tiếp cận với công nghệ.

Mặt khác, theo thầy Minh Anh, trường đã tổ chức tập huấn, đào tạo giáo viên sử dụng và khai thác công nghệ sao cho hiệu quả. Sắp tới, trường sẽ tiến hành xây dựng phòng học số, đưa giáo dục kỹ năng công dân số vào trong chương trình nhà trường.

Năm nay việc xây dựng trường học hạnh phúc tiếp tục được đẩy mạnh. Trường học hạnh phúc sẽ được triển khai theo từng lớp, để mỗi lớp là một lớp học hạnh phúc.

Trong ngày tựu trường, các thầy cô Trường THCS Nguyễn Chí Thanh đã có mặt rất sớm, xếp thành hai hàng chào đón các em từ cổng.

Mẹ dặn dò con trước khi bước vào trường trong ngày đầu tiên đến lớp

Sau những tháng ngày xa cách, học trò "tay bắt mặt mừng" khi gặp lại nhau. Các em đồng phục chỉnh tề, bước vào trường trong sự chào đón của giáo viên.

Thầy cô xếp thành hai hàng đón chào các em từ cổng trường

Bà Lại Thị Bạch Hường, Hiệu trưởng trường, cho biết năm nay, trường tuyển hơn học sinh lớp 6. Trong ngày đầu tiên, các em tập trung ở sân trường nghe dặn dò. Sau đó, giáo viên sẽ cùng sinh hoạt với các con trên lớp, giới thiệu về mô hình trường học và kế hoạch trong năm học tới.

Nụ cười rạng rỡ của học sinh trong ngày tựu trường

Trong năm học này, việc xây dựng trường học hạnh phúc tiếp tục được trường đẩy mạnh.

Cùng với Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh cũng là trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Lễ khai giảng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 5-9 từ 8 giờ đến 9 giờ 30 tại tất cả các cơ sở giáo dục. Các hoạt động theo kế hoạch của trường tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước hoặc sau khung giờ này.