Người có 4 tiền án bị bắt vì tổ chức đánh bạc núp bóng giải Poker 29/03/2026 16:35

(PLO)- Đặng Phước Long ở Đà Nẵng bị bắt tạm giam để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc núp bóng giải Poker tournament trái phép.

Ngày 29-3, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam Đặng Phước Long (46 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Long là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao cơ sở New Emperors Poker Club tại khách sạn V trên đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải, Đà Nẵng. Long có bốn tiền án về các tội cố ý gây thương tích, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Đặng Phước Long bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 12-11-2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Hải kiểm tra, phát hiện câu lạc bộ New Emperors Poker Club đang tổ chức cho 30 người tham gia giải đấu Poker tournament trái phép.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian điều hành hoạt động câu lạc bộ, Long chỉ đạo nhân viên do mình thuê tự ý tổ chức giải đấu Poker có giải thưởng bằng tiền.

Người này cũng sử dụng tài khoản Facebook “New Emperors Poker Club” đăng tải thông tin, quảng bá giải đấu với lệ phí tham gia 650.000 đồng/người. Tổng giá trị giải thưởng công bố 50 triệu đồng nhằm lôi kéo nhiều người đến mua vé tham gia chơi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định những người tham gia chơi Poker vào ngày 12-11-2025 đều không phải hội viên của câu lạc bộ. Quá trình thi đấu thực chất là việc những người chơi trực tiếp so bài, loại nhau để tranh giải thưởng bằng tiền do câu lạc bộ công bố.

Để thu lợi bất chính, Long đã cắt lại một phần tiền trong tổng giá trị giải thưởng và nguồn thu từ bán vé tham gia. Việc câu lạc bộ này tổ chức giải đấu Poker cho nhiều người không phải hội viên tham gia vào ngày 12-11-2025 chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Giải đấu Poker tournament trái phép. Ảnh: CA

Theo Công an TP Đà Nẵng, đây là vụ án có tính chất phức tạp với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Long đã lợi dụng hình thức thi đấu Poker để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc trái phép nhằm đối phó hoạt động kiểm tra, xử lý của công an.

Trong số người bị lôi kéo tham gia có cả khách du lịch, tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh tệ nạn, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh môi trường du lịch trên địa bàn TP.

Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động đăng tải, tổ chức, thu phí và công bố giải thưởng của giải đấu Poker trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định.