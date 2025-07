Người dân Đắk Lắk góp nhu yếu phẩm gửi đến bà con Nghệ An ảnh hưởng bão số 3

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 25-7, một số người dân ở các phường, xã tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại sân của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 06 đường Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột. Họ mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như chăn màn, thuốc chữa bệnh, bánh mì, nước uống hỗ trợ người dân ở tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3.

Sau khi tiếp nhận các vật dụng, lực lượng đơn vị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng người dân địa phương đã hỗ trợ đưa những nhu yếu phẩm này lên phương tiện vận tải.

Chia sẻ nhanh với PV, chị Nguyễn Thị Hà (ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) cho biết gia đình chị nắm được thông tin ủng hộ người dân ở tỉnh Nghệ An trên mạng xã hội Facebook.

“Tôi mới mua cho con hai thùng sữa, ngày hôm nay tôi đến đây ủng hộ một thùng. Hi vọng, chút tấm lòng nhỏ này sẽ sớm đến với bà con vùng lũ” – chị Hà cho hay.

Ngày 25-7, anh Bùi Xuân Phong (chủ phương tiện vận tải Phong Thương chạy hướng Đắk Lắk – Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) cho biết anh cùng với một số người bạn đang tích cực vận động người dân Đắk Lắk ủng hộ các nhu yếu phẩm giúp đỡ người dân ở tỉnh Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3.

Ngay sau khi anh cùng với người bạn kêu gọi, sáng nay đã nhận được nhu yếu phẩm, chiếm khoảng 1/3 thùng xe ô tô tải 30 tấn. Khi nào đầy xe, anh sẽ điều khiển phương tiện này di chuyển ra Nghệ An để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Được biết, tháng 9-2024, chủ nhà xe Phong Thương, cũng đã huy động phương tiện các chuyến xe 0 đồng sẽ hỗ trợ vận chuyển tất cả nhu yếu phẩm quyên góp được đưa ra các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái… để hỗ trợ người dân ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Tối 23-7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão Wipha) gây ra.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: từ ngày 23-7 đến ngày 30-8-2025. Thông tin tiếp nhận: Tên tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản: 5108856666. Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Nội dung chuyển khoản: "Ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai"

Ủng hộ bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt: Vui lòng gửi về Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 2 đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.