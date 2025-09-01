Người dân Đắk Lắk: ‘Tôi háo hức đến nhận vì đó là quà Tết Độc lập’ 01/09/2025 16:26

(PLO)- Sau khi nhận quà 100.000 đồng, người dân ở Đắk Lắk rất vui. Có người nói đó là quà Tết Độc lập nên 1.000 đồng cũng đến để chung vui với non sông.

Sáng 1-9, nhiều xã, phường ở Đắk Lắk đồng loạt triển khai tặng quà 100.000 đồng cho người dân.

Bà Hơn rất vui sau khi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: T.T

Theo ghi nhận của PLO, sáng 1-9, UBND phường Thành Nhất thông báo sẽ trao tặng quà 100.000 đồng cho người dân ở hai địa điểm chính. Địa điểm thứ nhất là trụ sở UBND phường Thành Nhất (số 178 đường Phan Huy Chú). Địa điểm thứ hai là trụ sở UBMTTQ Việt Nam phường Thành Nhất (số 6 đường Nguyễn Thị Định).

Tuy nhiên, do lượng người dân đến nhận quà đông, UBND phường Thành Nhất đã nhanh chóng triển khai phương án mới, phân bổ quà tặng về các thôn, buôn, tổ dân phố để trao tặng cho người dân.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, xác nhận hiện đã phân bổ quà tặng về từng thôn, buôn, tổ dân phố để trao tặng cho bà con, bảo đảm kịp thời, đúng kế hoạch.

Một người dân chụp hình khoe món quà vừa nhận được. Ảnh: T.T

Tại phường Buôn Ma Thuột, việc trao tặng quà được chia làm các điểm chính, gồm: Trụ sở UBND xã Cư Êbur (cũ), số 16 Nguyễn Văn Trỗi và hội trường các thôn, buôn, tổ dân phố.

Cầm trên tay 300.000 đồng quà tặng, bà Hoàng Thị Hồng (43 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), rất phấn khởi.

Bà Hồng cho biết vào khoảng 10 giờ, bà đến và được hướng dẫn vào ghế ngồi. Đến khoảng 10 giờ 30 bà được lên nhận quà.

“Dù người đến nhận quà đông nhưng tôi rất hài lòng vì cách sắp xếp khoa học, hướng dẫn tận tình của cán bộ. Số tiền được tặng, tôi sẽ cho con bỏ ống heo, sau này con muốn mua gì thì mua” - bà Hồng nói.

Công an viên, dân quân tự vệ hướng dẫn người dân nhận quà qua hệ thống VNeID. Ảnh: T.T

Còn bà Lê Thị Tuyết Hơn (69 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột), cười rất vui khi được nhận quà tặng.

Bà Hơn cho hay đây là món quà ngày Tết Độc lập. Vì vậy, bà đến nhận để cảm nhận niềm vui cùng đất nước.

“Đây là quà mừng của Đảng, Nhà nước dịp Tết Độc lập. Tôi vui lắm, đừng nói 100.000 đồng, dù 1.000 đồng tôi cũng đến nhận. Tôi háo hức đến nhận quà Tết Độc lập để chung vui với non sông” - bà Hơn nói.