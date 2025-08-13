Người dân săn phòng khách sạn để xem diễu binh dù giá tăng cao 13/08/2025 15:43

(PLO)- Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, giá phòng khách sạn tại Hà Nội tăng cao nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn lên kế hoạch đặt phòng để có vị trí đẹp xem lễ diễu binh.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa ở 5 địa điểm. Đây là một điểm nhấn thu hút lượng lớn du khách đổ về Thủ đô và chính điều này đã khiến giá các dịch vụ du lịch tại Hà Nội tăng theo.

Giá khách sạn khu phố cổ tăng chóng mặt

Theo khảo sát của PV, còn 20 ngày nữa là đến diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 nhưng các khách sạn tại khu vực phố cổ và dọc các tuyến đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đã kín phòng trong 4 ngày nghỉ lễ. Thậm chí, một vài nơi còn “cháy phòng” từ nhiều tháng nay.

Đại diện Javu Hotel (phố Lê Hồng Phong) cho biết, vì khách sạn có vị trí gần sát Lăng Bác (Quảng trường Ba Đình), chỉ mất đúng 5 phút đi bộ nên được rất nhiều du khách săn đón, đặt phòng.

“Nhiều khách đã đặt phòng cho dịp Quốc khánh 2-9 từ ba tháng trước. Hiện tại, phòng của khách sạn gần như đã kín, chỉ còn trống 1,2 phòng đơn. Nhiều gia đình, nhóm bạn đi đông gọi điện đặt phòng chúng tôi phải từ chối” - đại diện khách sạn này cho hay.

Giá phòng tại một số khách sạn tại khu vực phố cổ tăng cao dịp 2-9. Ảnh: MINH TRÚC

Đại diện hệ thống khách sạn A25 có nhiều cơ sở, hầu hết tọa lạc tại khu vực phố cổ như Phan Chu Trinh, Hàng Nón, Liên Trì, Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng, Lương Ngọc Quyến… cũng cho biết, gần như các cơ sở đã kín phòng, được khách đặt từ một tháng trước. Giá phòng ở khách sạn này dao động khoảng từ 900.000/đêm đến 1,5 triệu đồng/đêm.

Khảo sát trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, giá nhiều khách sạn khu vực phố cổ, quanh hồ Gươm hoặc gần Quảng trường Ba Đình dịp 2-9 đã tăng chóng mặt so với ngày thường.

Một khách sạn 3 sao tại ngõ Hàng Hành, ngay sát Hồ Gươm và cách Lăng Bác chưa đến 3km, giá ngày thường phòng cho 2 người khoảng 900.000 đồng/đêm, thì dịp lễ 2-9 đã tăng lên 2 triệu đồng/đêm.

Một khách sạn 4 sao khác trên phố Thợ Nhuộm, ngày thường có giá khoảng 1,2 triệu đồng/đêm thì nay đã tăng giá lên đến 2,6 triệu đồng/đêm dịp 2-9.

Dịp Quốc khánh 2-9, giá nhiều khách sạn quanh hồ Gươm hoặc gần Quảng trường Ba Đình tăng chóng mặt. Ảnh: MINH TRÚC

Đáng chú ý, dù giá phòng tại các khu vực trung tâm như phường Cửa Nam, phường Hoàn Kiếm… đã tăng khá cao, dao động khoảng 1,2-3 triệu đồng/đêm nhưng cũng chỉ còn 1,2 phòng trống.

Còn với các dịch vụ lưu trú khác như homestay, hostel, căn hộ... giá có phần hợp lý hơn, khoảng dưới 700.000 đồng/đêm thì gần như đã hết phòng.

Ở Hà Nội nhưng vẫn book khách sạn để xem diễu binh

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 4 ngày, cũng là thời điểm thời tiết Hà Nội đẹp nhất trong năm. Chính vì thế, dù giá phòng và vé máy bay tăng cao, nhiều người dân vẫn quyết định ra Hà Nội tận hưởng không khí.

Chị Hà Phương Uyên (TP.HCM) cho hay, gia đình chị có ý định ra Hà Nội đúng dịp 2-9 vừa để xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc Khánh vừa để ngắm mùa thu Hà Nội. Dù giá vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội dịp này khá cao, chị vẫn quyết xuống tiền coi như tặng các con chuyến đi chơi trước khi vào năm học mới.

“Tham khảo vé máy bay tôi thấy giá khứ hồi rẻ nhất là 5,5 triệu đồng/người và giá cao nhất là 8 triệu đồng/người, chưa tính thêm hành lý. Gia đình tôi 4 người, chỉ riêng tiền vé máy bay đã tốn khoảng 22-32 triệu đồng rồi. Còn chi phí khách sạn, đi lại… tôi thấy đều tăng. Biết là tốn kém nhưng thấy không khí Thủ đô rộn ràng mừng Quốc Khánh tôi cũng muốn tận hưởng” - chị Uyên nói.

Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: MINH TRÚC

Không chỉ du khách mà nhiều người dân sinh sống ngay tại Hà Nội cũng lên kế hoạch đặt phòng để "săn" chỗ đẹp xem diễu binh.

Chia sẻ với PV, chị Thu Hiền cho biết dù gia đình sống ngay tại phố Hai Bà Trưng nhưng khi biết thông tin về tuyến đường diễu binh, diễu hành chị vẫn quyết định đặt homestay tại phố Hàng Cháo - nơi được cho là sẽ chiêm ngưỡng diễu binh, diễu hành trọn vẹn nhất.

Theo chị Hiền, homestay chị đặt có mức giá 1,1 triệu đồng/đêm. So với ngày thường đây là mức giá khá cao nhưng so với khách sạn thì giá ở đây vẫn rất tốt.

“Dù đặt phòng từ ngày 1-5, trước lễ tận 4 tháng nhưng chỉ còn một phòng trống duy nhất” - chị Hiền nói.

Không chỉ du khách quốc tế mà chính người dân Thủ đô cũng đang ráo riết tìm khách sạn, nhà nghỉ dịp 2-9. Ảnh: MINH TRÚC

Tương tự, chị An Nhiên cho hay, nhà chị ở phố Lò Đúc, khá xa tuyến đường diễu binh, diễu hành. Để không phải dậy sớm xếp hàng, chen chúc chị đã đặt phòng ở phố Nguyễn Thái Học.

“Dù nhanh tay đặt phòng trước 2 tháng nhưng giá phòng vẫn khá cao, 1,3 triệu đồng/đêm cho 2 người, khách sạn còn yêu cầu phải đặt phòng từ 2 đêm trở lên mới nhận khách. Tôi đặt từ tháng 6, còn bị hủy phòng một lần nên phải đặt khách sạn khác, may sao vẫn tìm được phòng trên phố Nguyễn Thái Học” - chị Nhiên vui vẻ kể.