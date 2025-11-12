Người dân Tây Ninh lần thứ 10 trúng số đặc biệt chỉ trong 18 ngày 12/11/2025 20:42

(PLO)- Chỉ trong chưa đầy 3 tuần, người dân Tây Ninh lần thứ 10 trúng số đặc biệt và an ủi, khiến thị trường vé số địa phương trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Chiều 12-11, đại lý vé số Ba Xuyên (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) cho biết nơi này vừa đổi cho khách hàng trúng số đặc biệt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, dãy số trúng đặc biệt là 610231, kỳ mở thưởng cùng ngày.

Đại lý vé số Ba Xuyên đổi 4 tờ vé số trúng đặc biệt và an ủi. Ảnh: ĐLCC

Theo đó, đại lý đã đổi thưởng 4 tờ vé số được đổi gồm 3 tờ vé số trúng số đặc biệt mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng và 1 tờ an ủi 50 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên, trước đó 1 ngày đại lý đã đổi các tờ vé trúng thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Dãy số trúng đặc biệt là 238329, kỳ mở thưởng ngày 11-11, mang lại niềm vui lớn cho khách hàng khi trúng hai tờ đặc biệt trị giá 4 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, đại lý còn đổi một “cây vé số” gồm 140 tờ cùng trúng giải nhất đài Bến Tre, dãy số 79069, mỗi tờ trị giá 30 triệu đồng.

Người dân Tây Ninh đã trúng số đặc biệt và giải nhất đài Bến Tre ngày 11-11. Ảnh: ĐLCC

Theo ghi nhận, từ ngày 25-10 đến 8-11, người dân tỉnh Tây Ninh đã 8 lần trúng giải đặc biệt và an ủi 50 triệu đồng của các đài Long An, Tiền Giang, Bình Phước, Bình Thuận, Trà Vinh và TP.HCM.

Như vậy, chỉ trong 18 ngày, người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có tới 10 lần trúng giải lớn, bao gồm cả đặc biệt, an ủi và giải nhất.

Người dân Tây Ninh trúng số đặc biệt đài Long An ngày 8-11. Ảnh:MXH

Những “cơn mưa” vận may liên tiếp đã khiến thị trường vé số tại Tây Ninh trở nên sôi động, thu hút đông đảo người dân tham gia mua vé số. Nhiều người bán vé số chia sẻ, nhờ những tin vui liên tiếp này mà lượng vé bán ra tăng đáng kể, mang lại thu nhập tốt hơn.

Việc liên tiếp có người trúng vé số những ngày gần đây ở Tây Ninh được coi là thời điểm của may mắn và hy vọng với nhiều người dân trong tỉnh.