Tây Ninh: Liên tiếp 8 lần trúng số đặc biệt và an ủi trong 2 tuần 10/11/2025 11:04

(PLO)- Chỉ trong hơn nửa tháng, tỉnh Tây Ninh liên tiếp xuất hiện người dân trúng số đặc biệt và an ủi, tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỉ đồng.

Sáng 10-11, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết kỳ mở thưởng ngày 8-11 đã xác định người dân xã Cần Giuộc trúng số đặc biệt với dãy số 336387.

Số trúng đặc biệt đài Long An ngày 8-11 được xác định người trúng tại xã Cần Giuộc. Ảnh: MXH

Cùng ngày, giới kinh doanh vé số tại tỉnh Tây Ninh chia sẻ dãy số 862490 trúng đặc biệt và an ủi của đài TP.HCM cũng được đổi tại xã Bến Lức và xã Cần Giuộc, mang lại thêm niềm vui cho người dân địa phương.

Vé số trúng an ủi ngày 8-11 được đổi trúng thưởng tại xã Bến Lức. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 7-11, dãy số 765683 của đài Trà Vinh trúng giải đặc biệt và an ủi được xác định trúng tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ.

Vé số trúng đặc biệt đài Trà Vinh ngày 7-11. Ảnh: MXH

Theo thống kê của giới kinh doanh, chỉ trong 8 ngày (từ 25-10 đến 1-11), tại Tây Ninh đã 5 lần "nổ" giải đặc biệt.

Ngày 25-10, vé số Long An do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng đã được xác định khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 248337) tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26-10, đại lý xã Đức Huệ (Tây Ninh) đổi thưởng cho khách trúng vé số Tiền Giang (dãy 351920).

Ngày 30-10, đại lý tại xã Đức Hòa xác định 14 tờ vé số Tây Ninh (dãy 045224) trúng đặc biệt; cùng ngày, vé số Bình Thuận (dãy 222305) cũng có người trúng tại Cần Giuộc.

Vé số Bình Phước ngày 1-11 trúng đặc biệt được đổi tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MXH

Ngày 1-11, đại lý ở phường Thanh Điền, Tây Ninh, đổi thưởng 14 tờ vé số Bình Phước (dãy 539631).

Giới kinh doanh lý giải, Tây Ninh liên tục có người trúng lớn do đây là địa bàn có số lượng vé số tiêu thụ cao nhất khu vực phía Nam, đồng thời là nơi tập trung nhiều đầu mối phân phối.

Các đại lý cho biết, những đợt “nổ” giải liên tiếp này không chỉ khiến thị trường vé số sôi động, mà còn tạo thêm động lực cho nhiều người mưu sinh bằng nghề bán vé số tiếp tục gắn bó.