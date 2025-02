Người nghi sát hại con trai 4 tuổi rồi bỏ trốn đã bị bắt 04/02/2025 15:17

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt người đàn ông nghi sát hại con trai 4 tuổi rồi bỏ trốn ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.

Chiều nay (4-2), nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Phúc Quang (32 tuổi, ngụ thôn 4) có hành vi sát hại con trai là cháu NPQD (4 tuổi) tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, UBND xã Xuân Giang nhận được thông tin Nguyễn Phúc Quang có hành vi sát hại con trai tại nhà riêng.

Nguyễn Phúc Quang tại cơ quan công an

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã Xuân Giang, Công an huyện Thọ Xuân đến hiện trường. Tuy nhiên, Quang đã bỏ trốn nên lực lượng công an đã huy động nhiều mũi trinh sát truy tìm.

Sau 7 giờ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ Quang khi người này đang lẩn trốn tại xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Xuân Giang, cho biết Q có biểu hiện tâm thần, đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội.