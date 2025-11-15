Người phụ nữ tử vong thương tâm sau khi ngã lúc chạy xe máy lên vỉa hè để vào nhà 15/11/2025 20:49

(PLO)- Bị ngã vì mất thăng bằng khi chạy xe máy lên vỉa hè để vào phòng trọ, người phụ nữ ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM tử vong thương tâm sau khi va chạm với xe ô tô đi ngang qua.

Ngày 15-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một phụ nữ lớn tuổi tử vong trên đường Liên ấp 1-2-3, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM.

TP.HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đi xe máy lên vỉa hè.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, bà T. (61 tuổi, ở trọ gần hiện trường) điều khiển xe máy chở cháu đi học về. Khi chạy xe lên vỉa hè để vào nơi trọ, bà T. bị mất thăng bằng, ngã ra đường.

Camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại, thời điểm bà T. ngã xuống, một ô tô biển số 50G - 021… đang lưu thông qua, va chạm vào bà T. Hậu quả bà T. tử vong tại hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 15-11. Ảnh: NT

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc có mặt phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Vụ việc xảy ra khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhẹ.