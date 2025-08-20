Nguyên Phó Chủ tịch TP Thủ Đức làm Bí thư một phường hơn 200.000 dân ở TP.HCM 20/08/2025 17:12

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ định ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức làm Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú.

Chiều 20-8, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phường Tăng Nhơn Phú có diện tích 22,19 km2, dân số là 208.233 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B, phường Hiệp Phú và phường Tân Phú. Phường có 127 tổ chức cơ sở đảng và 3.383 đảng viên, là một trong những phường có quy mô dân số lớn của TP.HCM.

Đây cũng là địa bàn đóng vai trò quan trọng trong kết nối khu đông TP.HCM với trung tâm thành phố và các vùng lân cận.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Mở rộng đường Lê Văn Việt là công trình trọng điểm của phường

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phường Tăng Nhơn Phú đặt ra 26 chỉ tiêu ở tất cả các lĩnh vực, với ba khâu đột phá để thực hiện.

Về hạ tầng đô thị, phường chú trọng nâng cấp mở rộng các tuyến hẻm trên địa bàn phường.

Về nhà ở, triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 những khu vực đủ điều kiện để thực hiện miễn giấy phép xây dựng cho người dân. Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các công trình nhà ở, nhà ở xã hội theo chỉ tiêu chung của thành phố cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động Khu Công nghệ cao.

Về chuyển đổi số, phường triển khai chương trình hoàn thiện hệ thống quản trị phường trên nền tảng số và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh gắn với chuyển đổi số”.

Phường cũng thực hiện năm tại chỗ, gồm: việc làm tại chỗ, học tập tại chỗ, y tế tại chỗ, giải trí tại chỗ, sáng tạo tại chỗ.

Đại hội nhận lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, phường Tăng Nhơn Phú quyết tâm thực hiện 7 công trình trọng điểm. Trong đó có việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường Lê Văn Việt, đường Hoàng Hữu Nam; thành lập Trung tâm điều hành đô thị thông minh, vận động thực hiện hệ thống camera thông minh tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường; xây dựng Trường Trung học cơ sở Tân Phú, trường Mầm non Hiệp Phú; nạo vét nhánh Rạch Lân; phối hợp thực hiện công trình nâng cấp, mở rộng cầu Vàm Xuồng…

Phường Tăng Nhơn Phú cũng đề ra nhiều giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, phường tập trung thực hiệm công tác quản lý đô thị, quản lý và hoàn chỉnh hạ tầng đô thị.

Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền và vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý nhà nước về trật tự đô thị.

Tiếp tục rà soát tham mưu TP.HCM giao các tài sản nhà, đất công, sớm triển khai các công trình thực hiện xây dựng nhà vệ sinh công cộng trên các địa chỉ nhà đất phù hợp do nhà nước quản lý.

Thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao

Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn yêu cầu phường nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Phường có số dân đông, mật độ dân số cao nên đây sẽ là nguồn lao động dồi dào, do đó cần dựa vào những yếu tố này để thu hút đầu tư công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trần Văn Tuấn ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ảnh: THANH THÙY

Ông Tuấn cũng cho rằng, phường cần giải quyết tốt công tác đào tạo, tạo việc làm, an sinh xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Địa bàn phường có ưu thế về các cơ sở giáo dục, đào tạo nên cần tập trung chăm lo cho công tác giáo dục.

Địa bàn phường cũng quản lý Khu công nghệ cao do Chính phủ thành lập, có điều kiện thuận lợi để tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn người lao động.

Khu công nghệ cao cũng là khu kinh tế- kĩ thuật chuyên sâu để thu hút đầu tư nước ngoài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ. Dù vậy, vẫn còn 10ha chưa thể thu hồi do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

"Đảng bộ phường cần quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để sớm giải quyết để phát triển kinh tế cho địa phương và của TP.HCM. Ngoài ra cần phối hợp với các cơ quan chức năng để thu hút đầu tư với 50ha còn lại"- ông Trần Văn Tuấn yêu cầu.

Đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế đồng bộ, chủ yếu là đường giao thông kết nội bộ, nhất là tuyến đường Lê Văn Việt; phường cần tính toán giải pháp, nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường này... Quản lý tốt vấn đề đất đai, bám sát quy hoạch để đưa ra định hướng phát triển.

Ông Tuấn cho rằng địa bàn còn nhiều dư địa phát triển nên phường cần tận dụng tối đa lợi thế để thu hút nguồn lực đầu tư, tạo ra hướng phát triển mới ở cửa ngõ phía đông TP; tạo đột phá trong phát triển kinh tế.