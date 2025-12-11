Nhận lại tài sản nhờ manh mối từ tờ giấy gửi hàng 11/12/2025 15:51

(PLO)- Công an nhanh chóng xác minh được người chủ của tài sản bị đánh rơi nhờ một tờ giấy gửi hàng.

Ngày 11-12, Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã trao trả tài sản cho người đánh rơi do người dân nhặt được.

Theo đó, chiều 7-12, trên đường đi làm về nhà, ông Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, thôn Tân Lập, xã Vĩnh Linh) tình cờ nhặt được một chiếc ví bên vệ đường.

Người dân đưa chiếc ví đến trình báo công an để tìm lại chủ nhân.

Qua kiểm tra ví, anh Đông thấy bên trong có tiền nhưng không có giấy tờ tuỳ thân nào của chủ nhân. May mắn, bên trong ví còn có một tờ biên lai hoá đơn vận tải làm manh mối nên anh Đông đã nhanh chóng đến trình báo công an xã.

Công an trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Từ các thông tin có được trên giấy gửi hàng, Công an xã Vĩnh Linh đã nhanh chóng xác minh chủ nhân của chiếc ví là ông Bạch Văn Đông (xã Vĩnh Hoàng) và trao trả lại tài sản cho ông.