Nhiều ca sốt xuất huyết tử vong do chủ quan 12/08/2025 20:22

(PLO)- Hầu hết ca sốt xuất huyết tử vong là người lớn, một nửa số đó nhập viện trong 2 ngày đầu kể từ khi khởi bệnh.

Chiều 12-8, chia sẻ tại buổi họp về đáp ứng kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm lưu hành phía Nam, TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết nơi đây từng điều trị cho bệnh nhi tuổi vị thành niên, nhập viện trong tình trạng sốc nặng do sốt xuất huyết được phát hiện muộn.

Theo BS Tuấn, bệnh nhi ở tuổi vị thành niên nên có khả năng tự cảm nhận triệu chứng mệt mỏi. Tuy nhiên, bé vẫn nói với người nhà rằng không cảm thấy mệt, khiến gia đình chủ quan. Gia đình chỉ cho bé uống nước, ăn cháo và theo dõi tại nhà.

Khi bé tím tái, chân tay lạnh, gia đình mới vội đưa đi cấp cứu. Trên đường đến bệnh viện, tình trạng bé nhanh chóng trở nên nguy kịch, rơi vào sốc sâu và ngưng tuần hoàn, hô hấp.

Bé được đưa vào một bệnh viện gần đó để hồi sức tích cực, tiêm thuốc, đồng thời gọi đội cấp cứu ngoại viện hỗ trợ chuyển gấp đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trẻ vị thành niên mắc sốt xuất huyết nguy kịch, rơi vào sốc sâu và ngưng tuần hoàn, hô hấp. Ảnh minh họa

Tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bé được áp dụng các biện pháp tối khẩn cấp như thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu, huyết tương và chế phẩm tiểu cầu. Tuy nhiên bé không qua khỏi.

BS Tuấn nhấn mạnh trường hợp này là cảnh báo về việc cần phát hiện sớm và theo dõi kỹ các dấu hiệu nặng của sốt xuất huyết, đặc biệt ở trẻ vị thành niên, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc.

Cũng tại buổi họp, ThS.BS Lương Chấn Quang, Trưởng khoa Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (Viện Pasteur TP.HCM), cho biết sau 2 năm giảm sâu, sốt xuất huyết đang quay lại và lan rộng.

Nhiều ổ dịch mới xuất hiện, hình thành hai hướng lan truyền rõ rệt: Từ Hóc Môn (TP.HCM) sang Đức Hòa (Long An) rồi lên Tây Ninh; từ Đồng Nai lên Bình Phước rồi đến Lâm Đồng. Nhiều huyện ghi nhận trên 20 ca/tuần, mức cảnh báo dịch.

Tỉ lệ ca nặng hiện ở mức 2,3%, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, 10/11 ca không qua khỏi xảy ra tại TP.HCM, đa phần là người lớn. Một nửa số này nhập viện trong 2 ngày đầu kể từ khi khởi bệnh, cho thấy nhiều người vẫn chưa nhận diện sớm dấu hiệu nguy hiểm.

Bệnh nhi điều trị sốt xuất huyết tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Xét nghiệm gần 500 mẫu huyết thanh cho thấy virus Dengue typ 2 (DENV-2) tiếp tục chiếm ưu thế từ năm 2022 đến nay. Đây là typ thường gây dịch lớn và có tỉ lệ bệnh nặng cao hơn các typ khác.

Theo BS Quang, 99,6% ổ dịch đã được xử lý, song công tác giám sát gặp khó khăn. Nhiều tỉnh biên giới tạm ngưng xét nghiệm giám sát trọng điểm vì thiếu kinh phí, khiến nguy cơ bỏ sót mầm bệnh mới.

BS Quang cảnh báo, nếu không duy trì các biện pháp diệt muỗi và giám sát dịch tễ, sốt xuất huyết cuối năm có thể tăng đột biến, tạo áp lực kép khi các bệnh khác gia tăng.

Người dân được khuyến nghị loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, ngủ màn, mặc quần áo dài, đồng thời đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, chảy máu bất thường, mệt lả.