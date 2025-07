Nhiều người đi xe máy trượt té trên cầu Sài Gòn 22/07/2025 13:50

Chiều 22-7, mưa đám mây bất chợt xuất hiện trên nhiều khu vực TP.HCM khiến mặt đường trơn trượt, PLO ghi nhận nhiều trường hợp người đi xe máy bị té ngã, xây xát.

Người đi xe máy trượt té hàng loạt trên cầu Sài Gòn do cơn mưa đám mây. Ảnh: Minh Thiện

Theo ghi nhận, 13 giờ cùng ngày, nhiều người điều khiển xe máy lưu thông qua cầu Sài Gòn hướng An Khánh đi phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) bị trượt ngã liên tiếp do mặt cầu trơn trượt. Một người dân chứng kiến cho biết trong vài phút đã có hàng chục người té xe, rất may không ai bị thương nặng.

Mưa đám mây đến bất ngờ khiến nhiều người không kịp chuẩn bị, phải dừng xe ven đường mặc áo mưa, một số người không mang theo áo mưa nên bị ướt sũng. Nhiều tiệm tạp hóa gần các tuyến đường và cầu nhanh chóng bày bán áo mưa phục vụ người đi đường.

Cơn mưa đám mây xuất hiện khiến mặt đường trên cầu Sài Gòn trơn trượt, nhiều người di chuyển qua đây bị ngã. Ảnh: Minh Thiện

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa đám mây bất chợt khiến mặt đường trơn, người điều khiển phương tiện không làm chủ tay lái, dễ xảy ra sự cố.

Anh Phạm Minh Đường cho biết trưa nay di chuyển qua khu vực cầu Sài Gòn thì bất ngờ xuất hiện cơn mưa đám mây, nhiều người nhanh chóng dừng lại lề đường để mặc áo mưa rồi mới di chuyển.

“Khi đi qua cầu Sài Gòn do cơn mưa bất chợt, dù mưa không lớn nhưng khiến mặt đường bị ướt, một số người không làm chủ tay lái nên té ngã ra đường”- anh Đường nói.

Nhiều phương tiện té ngã khi đi qua cầu Sài Gòn. Ảnh: MT

Lực lượng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cùng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân và hướng dẫn lưu thông an toàn qua khu vực cầu.