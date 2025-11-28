Nhiều người thay nhau đánh 1 nữ sinh vì 'yêu người mà mình ghét' 28/11/2025 09:13

(PLO)- Một nữ sinh bị bắt quỳ xuống và nhiều người khác thay nhau lao vào đánh.

Ngày 28-11, UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết đang làm rõ một video ghi hình nữ sinh bị đánh đập vào lúc đêm tối trên địa bàn.

Theo đó, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều người đưa vào khu vực tối, vắng người qua lại để hành hung.

Nữ sinh bị bắt quỳ xuống để nhiều người khác lao vào hành hung.

Một nữ giới trong nhóm hành hung này cho rằng vì nữ sinh yêu người mà mình ghét nên liên tiếp đánh vào mặt.

Đồng thời, còn kêu gọi những người khác lao vào đánh để xả cơn giận. Quỳ xuống chịu đau đớn, nữ sinh này van xin đừng lột quần áo của mình và đứng im chịu trận.

Bức xúc trước việc làm trên, nhiều người trên mạng xã hội mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý những người liên quan.