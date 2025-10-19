Kỷ niệm 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2025): Nhiều sáng kiến giúp phụ nữ khởi nghiệp thành công 19/10/2025 12:57

(PLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM hỗ trợ vốn sinh kế và kỹ năng, giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp vững vàng để có cuộc sống ngày càng chất lượng hơn.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP.HCM đã tặng hơn 300 thẻ bảo hiểm y tế, 22 phương tiện làm ăn, 15 suất học bổng đến các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ được hỗ trợ vật chất, phụ nữ còn được vay vốn làm ăn với lãi suất thấp. Các lớp đào tạo nghề và tập huấn khởi nghiệp giúp họ tự tin làm chủ kinh tế, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Nhiều người có cơ hội đổi đời từ khoản vay nhỏ

Tất bật giữa nhịp sống thường nhật, chị Phan Ngọc Linh (38 tuổi, xã Củ Chi) lặng lẽ mưu sinh cùng hai con nhỏ khi chồng bỏ đi, để lại chị tay trắng. Tốt nghiệp cao đẳng ngành marketing, chị chưa từng nghĩ có ngày mình phải bồng con đi bán dạo, nhận bất cứ việc gì để mua sữa cho con.

Chỉ ba tháng sau khi sinh bé thứ hai, chị trở lại với chiếc máy may cũ, vừa chăm con vừa nhận gia công cho hàng xóm.

Nhờ khoản vay, chị vừa trả nợ vừa tích lũy phát triển xưởng. Ảnh: NVCC

Một lần, chị tình cờ gặp người từng được Hội LHPN TP.HCM hỗ trợ vay vốn làm ăn. Chị hỏi cách làm thủ tục vay và mạnh dạn vay 50 triệu đồng mua thêm máy may, tận dụng vải dư để làm túi, áo bán thêm. Nhờ khoản vay với lãi suất thấp và được trả trong vòng 12 tháng, chị vừa trả nợ vừa tích lũy phát triển xưởng.

“Lúc ký hồ sơ tôi run lắm, sợ không trả nổi, nhưng nếu không thử, cuộc sống cứ bấp bênh...” - chị Linh nhớ lại.

Cơ hội tiếp theo đến với chị Linh khi được người em gái là một sinh viên ngành thiết kế thời trang gợi ý may theo mẫu để bán cho bạn bè. Chị tận dụng vải bỏ đi, cắt may lại và bất ngờ sản phẩm bán rất chạy.

Sau 11 năm bền bỉ, cơ sở may của chị tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương với mức lương 6-8 triệu đồng/tháng, đồng thời chị âm thầm hỗ trợ học sinh nghèo như tặng ba lô, vở, đóng góp học phí.

Nhân công đang làm việc tại kho của chị Linh. Ảnh: NVCC

“Từng trải qua khó khăn nên không dám hứa hẹn với ai nhưng thấy ai cần giúp đỡ là tôi sẵn sàng hỗ trợ” - chị Linh bùi ngùi nói. Khoản vay sinh kế ban đầu không chỉ một lần, mà đến nay chị đã được hỗ trợ 5–7 lần để phát triển nghề và lập nghiệp.

Tương tự như chị Linh, chị Mai Thị Kim Yến (35 tuổi) cũng được Hội LHPN TP.HCM hỗ trợ vay vốn 60 triệu đồng để phát triển mô hình làm nến, đầu tư nguyên liệu, khuôn mẫu để kinh doanh.

Chị Yến trong một lần tổ chức workshop về nến thơm. Ảnh: NVCC

“Ban đầu tôi chẳng có nghề, chỉ mê mùi hương nến rồi tự học pha sáp, đổ khuôn. Khi cán bộ hội xuống khảo sát, tôi lo lắm. Thấy tôi làm nghiêm túc nên hội hỗ trợ cho vay rất nhanh” - chị Yến tâm sự.

Khoản vay kéo dài 36 tháng giúp chị vừa trả nợ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng, vừa tích lũy để xoay vòng sản xuất. Từ vài chục cây nến làm thử ban đầu, nay chị đã có lượng khách ổn định, bán hàng online và tham gia các hội chợ phụ nữ khởi nghiệp.

﻿ ﻿ Từ vài chục cây nến thử, nay chị Yến đã có lượng khách ổn định. Ảnh: NVCC

Bên cạnh chị là người chồng đồng hành phụ pha màu, đóng gói, giao hàng và cùng tạo việc làm cho một lao động địa phương với thu nhập gần 6 triệu đồng/tháng.

Chiếc xe nghĩa tình

Bên cạnh Hội LHPN TP.HCM, các Hội LHPN địa phương cũng hỗ trợ vay vốn và phương tiện làm ăn, giúp phụ nữ vượt khó. Tại một con hẻm nhỏ ở phường Tân Sơn, tiếng rao “Bánh tráng trộn đây!” cùng âm thanh lọc cọc của chiếc xe bán nước và bánh tráng của bà Lê Thị Ngọc Ánh (62 tuổi) đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Trước đây, bà chỉ buôn bán nhỏ lẻ trước nhà, thu nhập bấp bênh, sức khỏe yếu khiến việc buôn bán càng thêm khó khăn. Một ngày, có vị khách thấy bà Ánh lặng lẽ với gánh hàng, thương tình giới thiệu bà đến Hội LHPN phường Tân Sơn để làm thủ tục được hỗ trợ chiếc xe bán nước mới.

Bà Ánh cùng với chiếc xe bán nước của mình. Ảnh: HN

Nhờ sự đồng hành của Hội, bà được trao một chiếc xe bán hàng mới, giúp việc buôn bán thuận tiện hơn. “Nhận được xe, tôi mừng lắm, như được tiếp thêm cơ hội để làm lại” - bà Ánh tâm sự.

Tương tự, chị Nguyễn Nguyên Trinh (49 tuổi) cũng vừa được Hội LHPN phường Tân Sơn trao cho tặng chiếc xe bán hàng để cuộc mưu sinh đỡ vất vả hơn. Chị Trinh đã gắn bó hơn 20 năm với chiếc xe đẩy bán bánh tráng cũ kỹ, mua lại từ ve chai và chắp vá bằng mảnh tôn rỉ sét. Nhiều lần bánh xe tuột, hàng hóa đổ tung tóe, khiến mưu sinh vất vả hơn.

Khi biết Hội hỗ trợ một chiếc xe mới trị giá khoảng 4 triệu đồng, chị Trinh ánh lên niềm hạnh phúc: “Xe nhỏ thôi, nhưng với tôi quý như trúng số. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa từng được ai cho gì”. Với chị, chiếc xe không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là “cả một gia tài”.

Chiếc xe mới dự kiến được trao vào đầu tuần tới đến chị Trinh. Ảnh: TL

Bà Phạm Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn, cho biết, đầu tháng 10, Hội đã sửa chữa góc “Bếp yêu thương” dành cho hội viên khó khăn với kinh phí 11 triệu đồng.

Hằng năm, Hội phát động mô hình “Thu gom ve chai gây quỹ an sinh xã hội”, dùng để nuôi heo đất và mua phương tiện làm ăn cho phụ nữ. Song song đó, Hội duy trì “Quầy hàng xanh”, hỗ trợ chị em bán hàng không lãi suất, cuối ngày trả lại vốn và hàng hóa.

Đặc biệt, Hội vừa trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ 1 triệu đồng cho 10 hội viên tạm cư mắc bệnh nan y và trao phương tiện làm ăn trị giá 4 triệu đồng cho một phụ nữ để sinh sống. Ngoài ra, Hội phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường trao 93 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Bình Tây cũng đã tổ chức gặp mặt, tri ân những đóng góp của các thế hệ phụ nữ và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường, cho biết Hội đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như “Phiên chợ yêu thương” tặng hơn 1.200 phần quà cho phụ nữ; “Kết nối điểm tựa – Đồng hành cùng trẻ yếu thế” và “Vòng tay yêu thương” trao 5 sổ tiết kiệm, 5 điện thoại thông minh cho phụ nữ, trẻ em.

Hội đã trao bảo hiểm y tế cho 50 người, phối hợp khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho hơn 1.350 người. Đồng thời, trao 30 phần quà trị giá 500.000 đồng mỗi phần cùng 2 thẻ BHYT tận tay phụ nữ.

Nhận thẻ BHYT, chị Trần Minh Nguyệt chia sẻ: “Gần hai năm tôi không có thẻ bảo hiểm. Trong lúc khó khăn, có Hội đồng hành giúp tôi yên tâm chăm sóc sức khỏe và bớt lo chi phí”.