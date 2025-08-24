'Những ngày ở Paris' - hồi ức về vẻ đẹp tình người nơi đất khách 24/08/2025 15:01

(PLO)- Không chỉ tri ân, cho thấy vẻ đẹp của con người, PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam viết cuốn sách Những ngày ở Paris còn để bày tỏ day dứt về không ít hạn chế mà người Việt Nam chưa thể khắc phục.

Sáng 24-8, tại TP.HCM. PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam đã có buổi giao lưu ra mắt tác phẩm Những ngày ở Paris.

Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa cho PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam

Nói về lý do thực hiện tác phẩm Những ngày ở Paris, PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam cho biết mình thực hiện để tri ân những người thầy, người đã hỗ trợ mình trong những ngày tháng học tập tại Paris.

"28 năm rồi tôi đã rời xa Paris, tôi thực hiện cuốn sách để nhớ lại ngày xưa trong đó những ngày học tập tại Paris là ký ức khó quên nhất.

Tất cả những suy nghĩ, về hồi ức được chuyển tải trong tác phẩm nhằm truyền tải quan điểm sống, tấm lòng của những người xa quê hương" - PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam chia sẻ.

PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam



Tác phẩm "Những ngày ở Paris" hơn 250 trang không đơn thuần là một tác phẩm ghi chép hay hồi ký. Cuốn sách là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm và tình cảm.

Đây cũng là nơi PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời của mình.

PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam cho biết tác phẩm cũng chính là một bức tranh tụ hội sắc màu của người tha hương trong đó có chính bản thân mình.

Tác giả nhận định rằng, với Những ngày ở Paris điều bản thân thực sự hướng đến là vẻ đẹp của con người – cụ thể là lòng nhân ái, sức chịu đựng và sự trắc ẩn.

"Dù Paris là nơi sinh sống, làm việc và học tập của nhiều người đến từ nhiều quốc gia và dân tộc khác nhau, nhưng phần lớn họ đều sống chan hòa, biết yêu thương và sẵn sàng cưu mang những người gặp hoàn cảnh khó khăn" - bác sĩ Nguyễn Hoài Nam nói.

Theo nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nơi kinh đô ánh sáng, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam đã được bồi đắp tri thức, ông đã được thử thách vui buồn, ông đã được va chạm.

"Tại đây, ông đồng cảm mệnh kiếp lưu lạc đất khách, ông phát hiện giá trị tử tế cưu mang, ông đón nhận rung lắc trái ngang" - nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận xét.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế, Phó giám đốc Bệnh viện tại Bệnh viện Thống Nhất chúc mừng bác sĩ Nguyễn Hoài Nam

Qua từng trang viết, PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam kể một cách chân thành từng mẩu chuyện, đôi khi đan xen quá khứ và hiện tại, như một lần bộc bạch về những kỷ niệm chưa tàn phai.

Tác giả cũng không che giấu những ham muốn thầm kín của mình và cũng không che giấu những thói tật cố hữu của mình. Thậm chí, ông còn hé lộ cả việc “bị Tào Tháo rượt te tua” món khoái khẩu sò Địa Trung Hải.

Độc giả sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc.

PGS.TS Bác sĩ - Nhà văn Nguyễn Hoài Nam cũng bày tỏ day dứt về không ít hạn chế mà người Việt Nam chưa thể khắc phục.

Không ít lần ông ưu tư, tại sao người Việt khi sang trời Tây thì con cháu hầu như chỉ biết nói tiếng Tây, mà không nỗ lực gìn giữ ngôn ngữ mẹ đẻ như người Hoa di cư khắp chốn.

Mang thông điệp về sự trân trọng quá khứ, về ý nghĩa của những trải nghiệm dù buồn hay vui và về tầm quan trọng của việc sống hết mình cho đam mê, có thể nói cuốn sách là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là một hành trình dài của sự học hỏi, cống hiến và chiêm nghiệm.