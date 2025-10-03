Những suất cơm ấm tình người trong mưa lũ ở Nghệ An 03/10/2025 10:03

(PLO)- Những bữa cơm giản dị, ấm nóng tình người của các nhóm thiện nguyện đã tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ vững vàng vượt qua hoạn nạn sau bão số 10.

Chiều 2-10, sau 3 ngày sau khi bão số 10 (bão Bualoi) quét qua, nhiều xã ở Nghệ An vẫn bị ảnh hưởng trầm trọng, hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập nước. Đời sống người dân vùng lũ bị đảo lộn bởi đang tiếp tục bị cô lập, thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Hàng ngàn hộ dân vẫn chìm trong biển nước

Sau khi bão số 10 đi qua, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn khiến hàng ngàn hộ dân ở Nghệ An vẫn chìm trong biển nước. Cuộc sống người dân tại các xã Tân Kỳ, Anh Sơn, Bích Hào hay khu vực ven sông Lam bị đảo lộn nghiêm trọng.

Đoàn thiện nguyện đưa cơm cho người dân vùng lũ sau bão số 10. Ảnh: ĐẮC LAM

Chiều 2-10, tại phường Trường Vinh, nước lũ vẫn ngập gần mái nhà của gia đình anh Hoàng Xuân Mạnh. Vợ anh, chị Đậu Thị Phúc, nghẹn ngào: “Nhiều ngày chạy lũ, giờ trong nhà chẳng còn gì. Chúng tôi chỉ mong nước sớm rút. May mắn là mấy ngày qua còn được nhận cứu trợ lương thực từ các đoàn thiện nguyện”.

Tại xã Bích Hào, một đám cưới đặc biệt diễn ra giữa mênh mông nước lũ. Cô dâu Trần Thị Mỹ Hạnh và chú rể Trần Đình Hoàn phải tổ chức lễ rước dâu bằng thuyền và xe kéo tự chế để vượt qua đoạn đường ngập nước, nối chuyến hành trình từ Hà Tĩnh về nhà trai.

Theo ông Vy Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Tân Phú, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng chậm, nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của người dân là lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An thống kê, đến chiều 2-10, toàn tỉnh đã có một trẻ em 10 tuổi tử vong do đuối nước, 11 người bị thương.

Mưa bão khiến 53 căn nhà sập hoàn toàn, 124 nhà hư hỏng nặng, hơn 1.400 căn nhà bị sạt lở và gần 50.000 nhà tốc mái. Ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn tỉnh lên đến hơn 1.600 tỉ đồng.

Hiện còn hàng ngàn ngôi nhà ngập sâu, trong đó 11 xã bị ảnh hưởng nặng nề như Tân Phú, Tân An, Nghĩa Hành, Thành Bình Thọ, Kim Bảng, Nghĩa Đồng, Lam Thành, Tân Kỳ, Yên Hòa, Anh Sơn, Tiên Đồng.

Trước tình hình khẩn cấp, Công an tỉnh Nghệ An đã điều động 125 cán bộ, chiến sĩ đến các xã ngập nặng, phối hợp hỗ trợ di dời dân, khơi thông đường sá, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, công trình.

Cứu trợ người dân ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An di tản, tránh lụt ở nhà cao tầng trong bão số 10. Ảnh: ĐẮC LAM

Song song, hơn 4.200 công an xã và 11.000 tổ viên an ninh cơ sở được huy động tham gia ứng cứu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng triển khai gần 28.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng 161 xe ô tô, 56 xuồng cứu hộ để hỗ trợ dân.

Tỉnh Nghệ An đang tập trung phân bổ hàng cứu trợ, đảm bảo phương châm “không ai bị đói, rét”. Những hộ dân mất nhà được bố trí nơi ở tạm, cung cấp lương thực, nước uống, quần áo.

Chính quyền đồng thời triển khai lực lượng “4 tại chỗ” để khôi phục giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế. Ưu tiên hiện nay là sửa chữa các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng để sớm ổn định đời sống và đảm bảo học sinh trở lại lớp.

Lan toả tinh thần tương thân tương ái

Trong gian khó, tinh thần tương thân tương ái lại một lần nữa lan tỏa ở xứ Nghệ. Tại xã Bạch Ngọc (tỉnh Nghệ An), căn bếp của chị Nga Hùng (chủ nhà xe Hùng Thục) suốt hai ngày nay luôn đỏ lửa. Chị Nga Hùng cùng người thân, bạn bè nấu hàng nghìn suất cơm nóng gửi đến bà con các xã ngập sâu ở xã Tân Kỳ và vùng phụ cận. “Thấy bà con bốn bề nước vây, đói rét, tôi không thể ngồi yên”- chị xúc động nói.

Không chỉ có chị Nga, nhóm thiện nguyện Anh Sơn Online (xã miền núi Anh Sơn) cũng khẩn trương tổ chức bếp tập thể, kết nối với các mạnh thường quân để nấu 3.000 suất cơm cho bà con vùng ngập.

Hơn 30 thành viên thay phiên nhau nấu nướng, lái xe, lội nước đưa từng hộp cơm đến tay người dân. “Có hôm anh em phải thức trắng đêm mổ lợn, nấu cơm để kịp phát cho bà con trưa hôm sau” - anh Bùi Công Chính (Phó đoàn thiện nguyện) chia sẻ.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ (xã Anh Sơn) thức thâu đêm gói 100 chiếc bánh ủng hộ người dân. Bà Mỹ nói: "Nhà tôi cũng bị bão số 10 quét bay ngói, dột hết, nhưng hôm qua nắng lên sửa rồi. Bà con trên xã Thành Bình Thọ nước vẫn ngập lút mái nhà, thiếu thức ăn nên hai vợ chồng tôi không thể ngủ được, quyết định góp chút sức nhỏ".

Còn anh Trần Quyết Thắng (xã Anh Sơn) nhà cũng bị ngập, đồ đạc chưa kịp dọn dẹp, nhưng vẫn đi chung tay nấu cơm để bà con không đói: “Lúc này, tình người là động lực để tất cả cùng vực dậy sau lũ. Được góp sức, dù chỉ một phần nhỏ, cũng là niềm hạnh phúc”.

Chính quyền và các đoàn thể địa phương cũng lập nhiều bếp ăn tập thể. Tại xã Nghĩa Đồng, Hội Phụ nữ xã, Mặt trận Tổ quốc xã cùng thanh niên tình nguyện đã nấu cơm, mì tôm, mang tận thuyền đến từng hộ dân.

Bà Lê Thị Diễm Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đồng nói: “Tất cả cùng cố gắng gượng dậy sau bão, lũ dữ và chúng tôi không để hộ nào bị thiếu đói trong lũ”.

Nhiều xã khác trong tỉnh Nghệ An cũng phát huy tinh thần “tương thân tương ái” bằng những bếp ăn tập thể. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Du đã đứng ra nấu cơm cho các hộ dân được di dời tới hội trường Ban Chỉ huy Quân sự xã. Bà con nơi đây được ngồi quây quần, ăn bữa cơm nóng giữa lúc gian khó, cảm nhận rõ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể.