'Nổ' quen biết ở trung ương để lừa 'chạy án' gần 2 tỉ đồng 11/11/2025 12:23

(PLO)- Trần Xuân Mai "nổ" là có quan hệ, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan ở Trung ương để lừa "chạy án", chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Ngày 11-11, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Xuân Mai (45 tuổi, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2023, Trần Xuân Mai đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ, quen biết nhiều người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan ở trung ương để nhận của bị hại gần 2 tỉ đồng “chạy án”.

Sau khi nhận tiền, Mai đã sử dụng toàn bộ vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Xuân Mai liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc điều tra viên Nguyễn Quốc Tuấn – điện thoại 0903.846.602 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.