Nóng: Không có nhà bất kỳ nhà vô địch quốc gia nào lên tuyển nữ Việt Nam 17/10/2025 17:03

(PLO)- Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức hội quân từ ngày 21-10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, bắt đầu hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 mà không có gương mặt nào của nhà vô địch quốc gia.

Đây là đợt tập trung thứ ba trong năm 2025 của tuyển nữ Việt Nam và được xem là cột mốc quan trọng để HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự hoàn thiện bộ khung nhân sự cho giải đấu khu vực Đông Nam Á sắp tới.

Trong danh sách 27 cầu thủ được gửi lên Cục TDTT đã gây chú ý đặc biệt khi không có bất kỳ cái tên nào đến từ CLB TP.HCM, đội bóng giàu truyền thống và cũng là nhà đương kim vô địch quốc gia lần thứ 7 liên tiếp. Lý do được đưa ra là đội nữ TP.HCM đang tập trung toàn lực cho giải CLB nữ châu Á 2025-2026, dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 11, nên không thể góp quân cho tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn này.

Điều đó đồng nghĩa với việc, hai trụ cột giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá nữ Việt Nam là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang (Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia vừa kết thúc ngày 13-10) và tiền đạo Huỳnh Như từng thi đấu ở Bồ Đào Nha, đều vắng mặt trong danh sách tập trung.

Nhà vô địch TP.HCM không có cầu thủ nào lên tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Sự thiếu vắng của bộ đôi này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bởi họ đều là những biểu tượng của thế hệ vàng từng giúp tuyển nữ Việt Nam gặt hái vô số vinh quang, trong đó gồm HCV SEA Games 32 và chiếc vé lịch sử dự World Cup 2023.

Không chỉ cầu thủ, lần này cũng không có tên HLV Đoàn Thị Kim Chi, người đã giúp TP.HCM lập kỷ lục 7 lần liên tiếp vô địch quốc gia – thành tích chưa đội nào làm được trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Sự vắng mặt của Kim Chi đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển tập trung mà thiếu vắng cả ba biểu tượng lớn của bóng đá nữ TP.HCM.

Chia sẻ về quyết định nhân sự, HLV Mai Đức Chung khẳng định đây là bước đi cần thiết trong giai đoạn chuyển giao: “Đây là lần tập trung thứ ba trong năm 2025 để chuẩn bị cho SEA Games 33. Chúng tôi muốn tạo cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, những cầu thủ đã thể hiện tốt ở các giải đấu gần đây. Các em cần tập luyện hết mình, phấn đấu để có tên trong danh sách cuối cùng. Trong khi đó, các chị lớn tuổi hơn cũng sẵn sàng nhường chỗ để thế hệ kế cận có cơ hội thể hiện”.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia vừa kết thúc ngày 13-10, tiền vệ Thùy Trang.

HLV Kim Chi (bìa trái) không còn là trợ lý trên tuyển. Ảnh: CCT.

Ông Chung nhấn mạnh việc trẻ hóa là xu thế tất yếu, đồng thời thể hiện niềm tin vào tinh thần cầu tiến và khát vọng của lớp cầu thủ mới. Ban huấn luyện vẫn duy trì đội ngũ hỗ trợ quen thuộc gồm HLV Đoàn Minh Hải, trợ lý - cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc Anh, HLV thể lực Cedric Serge Christian Roger và một bác sĩ chuyên trách.

Dù thay đổi nhân sự mạnh mẽ, mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam vẫn không đổi: bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Chúng ta đều biết các nước trong khu vực đang đầu tư rất mạnh, thậm chí nhập tịch nhiều cầu thủ có thể hình và thể lực vượt trội. Nhưng bù lại, bóng đá nữ Việt Nam có tinh thần chiến đấu, ý chí, sự nhanh nhẹn và khéo léo, đó chính là bản sắc không thể thay thế”.

Những nữ chiến binh TP.HCM lần thứ 7 liên tiếp đăng quang giải vô địch nữ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Để chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sân tập ngay trong chiều 21-10, sau buổi hội quân buổi sáng. Đến ngày 20-11, thầy trò ông Chung sẽ sang Nhật Bản tập huấn, dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các CLB nữ hàng đầu xứ sở hoa anh đào.

Việc vắng bóng các ngôi sao kỳ cựu như Huỳnh Như hay Thùy Trang có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng đây cũng là cơ hội để thế hệ kế cận khẳng định bản lĩnh. Với sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung từng gắn bó và nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam suốt hơn hai thập kỷ, đội tuyển nữ Việt Nam đang mở ra một hành trình mới, bằng nhiều gương mặt mới, hướng đến mục tiêu giữ vững ngôi hậu Đông Nam Á.