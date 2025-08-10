Nữ nhân viên Nhã Nam tiết lộ lý do bỗng dưng 'mất tích' 10/08/2025 20:37

(PLO) – Sau nhiều ngày mất liên lạc, nữ nhân viên Công ty Nhã Nam đã trở về nhà và khai lý do là do áp lực tiền bạc, cuộc sống.

Ngày 10-9, sau khi được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) lấy lời khai, chị NPM (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) đã trở về với gia đình.

Làm việc với cơ quan chức năng, chị M khai tự rời nhà sáng 6-8 bằng xe ôm công nghệ, di chuyển xuống Đồng Nai rồi bắt xe đò lên Đà Lạt thuê khách sạn ở một mình. Nguyên nhân là do áp lực nợ nần và công việc, muốn tìm nơi yên tĩnh để thư giãn.

Tại cơ quan điều tra, chị M khai không bị ai ép buộc hay khống chế từ TP.HCM lên Đà Lạt. Ảnh: Kiến Văn

Chị M cho biết đang nợ công ty vài chục triệu đồng và nợ thêm ngân hàng, hàng tháng phải trả nhưng thu nhập không đủ, gia đình lại không có điều kiện giúp đỡ.

Ngày 8-8, khi biết thông tin mình “mất tích” lan truyền trên mạng, chị M tối cùng ngày mới nhắn gia đình “hãy an tâm” và sẽ về vào hôm sau. Cùng thời điểm, công an phát hiện nơi ở của chị tại Đà Lạt và đưa về làm rõ. “Tôi thấy hành vi của mình là sai” – chị M nói.

Theo PC02, chị M không bị ép buộc hay khống chế, và vụ việc không phải là “bắt cóc online”. Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan.