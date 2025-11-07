Ô tô bị lũ cuốn trôi, 2 người đàn ông bám bụi tre kêu cứu 07/11/2025 16:54

(PLO)- Trong lúc lưu thông trên đường ở Đắk Lắk, một ô tô bị nước cuốn xuống sông, hai người đàn ông trên xe thoát ra ngoài, ôm bụi tre kêu cứu.

Ngày 7-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng cứu hộ xã Đồng Xuân tỉnh Đắk Lắk đã cứu hộ thành công hai người đi trên ô tô bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của bão số 13, tối 6-11, khu vực xã Đồng Xuân có gió mạnh, mưa to, nước chảy xiết.

Ô tô bị nước cuốn xuống sông. Ảnh: C.A

Thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không được đi lại trên các đường.

Tuy nhiên, khoảng 20 giờ cùng ngày, ông NHD (53 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) cùng một tài xế điều khiển ô tô di chuyển theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi đến khu vực cầu Hố Chống thuộc xã Đồng Xuân, nước chảy mạnh khiến ô tô bị cuốn xuống sông.

Rất may, hai người đàn ông trên ô tô đã kịp thoát ra ngoài, bám vào bụi tre, kêu cứu.

Thời điểm trên, ông Hồ Tấn Đức (người dân xã Đồng Xuân) phát hiện, báo tin để chính quyền địa phương đến cứu hộ.

Do gió bão, khoảng 22 giờ 30, ngày 6-11, lực lượng cứu hộ xã Đồng Xuân cùng người dân tiếp cận, ứng cứu, đưa hai nạn nhân vào bờ an toàn.