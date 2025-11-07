Công an xã vượt bão số 13, đưa bé gái đi cấp cứu an toàn 07/11/2025 10:08

(PLO)- Trong lúc bão số 13 gây mưa gió lớn, công an xã ở Đắk Lắk bất chấp nguy hiểm, vượt chặng đường xa đưa bé gái đi cấp cứu.

Ngày 7-11, thông tin từ Công an xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng của đơn vị đã vượt hơn 45 km đường rừng trong bão số 13, đưa một bé gái đến bệnh viện cấp cứu an toàn.

Công an xã Tây Sơn vượt bão số 13, đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: C.A

Trước đó, vào tối 6-11, khi bão số 13 gây mưa, gió lớn, con gái 3 tuổi của chị Sô Thị Ngọ (29 tuổi, ngụ xã Tây Sơn), bị đau bụng, quấy khóc liên tục.

Gia đình chị Ngọ đã nhờ người đưa đi cấp cứu nhưng khi ấy bão số 13 đang đổ bộ, đường rừng bị chia cắt do cây đổ, rất nguy hiểm...

Ngay sau khi nhận tin báo về sự việc, Công an xã Tây Sơn cử tổ công tác gồm Thiếu tá Tống Quang Phương, Đại úy Phạm Đình Thân và Trung úy Phùng Xuân Hiên nhanh chóng lên đường.

Các cán bộ, chiến sĩ vượt hơn 45 km đường rừng, dọn cây ngã đổ chắn đường, di chuyển trong mưa bão để đưa bé gái 3 tuổi đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

“Dù bão số 13 đổ bộ, cây đổ chắn lối nhưng các anh công an đã hết mình hỗ trợ, giúp con tôi đến cấp cứu kịp thời, an toàn. Gia đình rất biết ơn Công an xã Tây Sơn đã hết lòng hỗ trợ trong lúc nguy cấp”, chị Ngọ xúc động.