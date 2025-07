Ô tô đâm 2 xe máy rồi rơi xuống sông: 7 người thương vong 14/07/2025 11:04

Sáng 14-3, lãnh đạo UBND xã Vạn An (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể trong vụ tai nạn ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông vào chiều 13-7.

Danh tính nạn nhân là anh THS (35 tuổi, quê Hà Tĩnh). Thi thể anh S được tìm thấy dưới sông Cụt, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 25m.

Đoạn đường và cầu Thiên Đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Trong đêm 13-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm trên sông Đào, vớt được thi thể em ĐĐQ (9 tuổi, trú Nghệ An), nạn nhân đi trên xe máy. Chú ruột của cháu Q cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn là anh ĐĐC (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, Nghệ An) đã tử vong tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND xã Vạn An cho biết thêm ngoài ba nạn nhân bị tử vong nêu trên còn có bốn người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Danh tính người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là anh Trần Hữu Ba (37 tuổi, trú xã Vạn An).

Trục vớt ô tô từ dưới sông lên.

Khoảng 16 giờ 30 phút anh Ba điều khiển ô tô biển kiểm soát 37A - 348.9x chở anh S và anh TVT (35 tuổi, trú xã Vạn An) chạy trên Quốc lộ 46A theo hướng xã Kim Liên về xã Vạn An (Nghệ An).

Khi đến đoạn lên cầu Thiên Đường (bắc qua sông Cụt) thì chiếc xe bất ngờ lao nhanh “như bay” rồi tông trúng hai xe máy (xe máy anh C và xe máy của một phụ nữ điều khiển), đâm gãy lan can cầu, rơi xuống sông Cụt.

Tài xế Ba và anh T kịp bung cửa thoát ra ngoài, bơi trên sông và được cứu sống. Còn anh S bị tử vong dưới sông. Cháu Q ngồi sau xe máy bị tông rơi xuống sông, tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.