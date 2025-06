Ông Chatri Sityodthong đòi quyền lợi cho ONE Championship 21/06/2025 12:58

Chatri Sityodthong, ông chủ ONE Championship, người sáng lập giải đấu võ tổng hợp dựa trên nền tảng Muay Thái đã chỉ trích Thái Lan,cụ và Bộ Thể thao&Du lịch.

Ông Chatri Sityodthong rất cay đắng. Bốn năm nay, Thái Lan loay hoay tìm mọi cách đưa giải đua xe F1 về Thái Lan vô cùng tốn kém tiền của, công sức, thời gian mà chưa chắc có lời, cũng chưa chắc quảng bá cho du lịch thành công. Trong khi đó giải võ thuật ONE Championship do chính người Thái là ông Chatri Sityodthong quảng bá toàn cầu rất hiệu quả thì Thái Lan thiếu giúp đỡ.

Ông chủ ONE Championship - Chatri Sityodthong trao đổi với báo chí Thái Lan. Ảnh:B.P

Bực tức, ông Chatri Siyodthong đã mời báo chí đến để thông tin và giải tỏa những nỗi bức xúc của mình. Ngay lập tức, nhà nước Thái Lan lên tiếng không phải họ “rước cái thứ tốn kém về” mà chỉ đa dạng các loại hình công nghệ giải trí, quảng bá đất nước, ngành du lịch, Thái Lan sẽ hỗ trợ cho ONE Championship.

Chatri Sityodthong bức xúc chia sẻ: “Tôi là người Thái Lan. Tôi đã sáng lập ra giải đấu ONE Championship có tốc độ tăng trưởng toàn cầu còn nhanh hơn NBA, Premier League, UFC, quyền Anh nhà nghề. ONE Championship làm nên điều cốt lõi cực kỳ quan trọng là đưa môn võ Thái Muay trở nên phổ biến toàn cầu và có rất nhiều người khắp nơi trên thế giới học và theo dõi ONE Championship. Muay Thai là văn hóa phi vật thể được UNICEF công nhận, vậy mà ONE Championship thiếu sự giúp đỡ và quan tâm của nhà nước”.

Ông chủ ONE Championship chỉ ra sự tăng trưởng toàn cầu cực nhanh, nó là giải đấu võ số 1 châu Á và nổi tiếng toàn cầu. Ảnh: B.P

Ông chủ ONE Championship còn chỉ ra việc Thái Lan quá tốn kém khi đầu tư để tổ chức F1. Trong khi ONE Championship mỗi năm đóng góp vào kinh tế cho Thái Lan 470 triệu USD (tương đương 16 tỉ baht).

Điều đặc biệt quan trọng của ONE Championship đã giúp hàng trăm võ sĩ Thái Lan trở thành nhà vô địch thế giới cùng với đó là sự giàu có, môn Muay Thai được phổ biến toàn cầu. Những nhà vô địch ONE Championship của Thái Lan còn tạo nên những kênh xã hội mang lại cho họ tiền bạc rất nhiều, truyền bao nhiêu cảm hứng không chỉ cho người trẻ Thái Lan mà toàn thế giới học môn võ Muay Thai.

ONE Championship đóng góp 10 % tăng trưởng GDP của Thái Lan. Những số liệu, con số mà ông chủ ONE Championship thông tin cho báo chí là từ công ty số liệu và thống kê quốc tế nổi tiếng thế giới Nielson.

Hiện nay Thái Lan đang đối mặt với làn sóng chỉ trích khi họ đang nỗ lực xây dựng trường đua F1 (trên phố thực ở Bangkok) sẽ đua vào năm 2028 và kéo dài đến năm 2032, sau đó tính tiếp tính hiệu quả. Tổng giá trị đầu tư cho trường đua F1 trên phố thực tiêu tốn 41 tỉ baht, một con số quá cao khi kinh tế toàn cầu đang khủng hoảng.

Malaysia cũng thất bại khi xây dựng trường đua F1 Sepang (đường đua chuyên dụng) vì nhà nước bù lỗ quá lớn mỗi sự kiện, trong khi các ngành nghề ăn theo như du lịch, dịch vụ, hàng không, mua sắm doanh thu tăng không đáng kể so với chi phí bỏ qua để tổ chức.

Ông Chatri Sityodthong còn chỉ ra hiện nay giải đấu võ này trực tiếp ở 195 quốc gia trên nhiều nền tảng khác nhau. ONE Championship là “thương hiệu quốc gia” của Thái Lan có tốc độ tăng trưởng toàn cầu cực kỳ ấn tượng, nhưng nhà nước Thái Lan lại thiếu quan tâm, hỗ trợ lại đi “rước” F1 của nước ngoài về chi phí cực khủng.