Ông Trần Trí Quang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 30/03/2026 11:25

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI nhiệm kì 2026-2031 tổ chức kì họp thứ I.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá XI đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; Bầu các Trưởng Ban HĐND tỉnh.

Theo đó HĐND đã bầu ông Thạch Giàu làm Trưởng Dân tộc; ông Nguyễn Văn Tân, làm Trưởng Ban Pháp chế; ông Nguyễn Thanh Cần làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách; bà Thân Thị Ngọc Kiều làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu trao hoa chúc mừng ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND và các Trưởng ban.

Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long thực hiện bỏ phiếu bầu tại kỳ họp.

Đồng thời HĐND cũng tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026- 2031. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: các ông Đặng Văn Chính, Nguyễn Trúc Sơn, Châu Văn Hoà, Nguyễn Quỳnh Thiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng các thành viên UBND tỉnh.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc trước sự tín nhiệm của HĐND tỉnh, đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

UBND tỉnh cam kết giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tận tâm phục vụ Nhân dân, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, UBND tỉnh xác định các định hướng trọng tâm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh và phát huy các lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, kinh tế xanh.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh sẽ kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, đồng thời cầu thị lắng nghe, hành động quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.