Ông Trump cảnh báo áp thuế 50% nước nào gửi vũ khí cho Iran, muốn lập ‘liên doanh’ Hormuz với Tehran 08/04/2026 21:06

(PLO)- Tàu thuyền bắt đầu lưu thông qua eo biển Hormuz khi thoả thuận ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực; Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cơ chế an ninh “liên doanh” với Tehran đảm bảo an ninh eo biển, cảnh báo sẽ áp thuế 50% lên bất kỳ nước nào cung cấp vũ khí cho Iran.

Hoạt động di chuyển tàu thuyền đã được nối lại tại eo biển Hormuz trong ngày 8-4, sau khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ dịch vụ theo dõi hàng hải MarineTraffic.

MarineTraffic cho biết tàu chở hàng NJ Earth thuộc sở hữu Hy Lạp và tàu Daytona Beach treo cờ Liberia đã đi qua eo biển sau khi rời cảng Bandar Abbas (Iran), đồng thời lưu ý rằng “các hoạt động di chuyển ban đầu đã bắt đầu được ghi nhận”.

Dữ liệu của dịch vụ này cho thấy hàng trăm tàu vẫn đang hiện diện trong khu vực, bao gồm 426 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 19 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Eo biển Hormuz dài khoảng 39 km, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, là tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới về dầu mỏ. Ảnh: Al Jazeera

Tờ Tehran Times đưa tin rằng đã có con tàu đầu tiên đã di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song không nêu thêm chi tiết.

Về vấn đề an ninh ở eo biển này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-4 gợi ý Mỹ có thể tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz thông qua hình thức “liên doanh” với Iran.

“Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện theo hình thức liên doanh. Đó là một cách để bảo đảm an ninh, đồng thời ngăn chặn nhiều bên khác” - ông Trump nói với hãng tin ABC News khi được hỏi về thông tin Tehran muốn thu phí các tàu đi qua eo biển.

Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí cho Iran sẽ phải đối mặt các mức thuế trừng phạt.

“Bất kỳ quốc gia nào cung cấp vũ khí quân sự cho Iran sẽ ngay lập tức bị áp thuế 50% đối với toàn bộ hàng hóa bán vào Mỹ, có hiệu lực ngay lập tức. Sẽ không có bất kỳ ngoại lệ hay miễn trừ nào” - ông Trump nhấn mạnh.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Trump.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 8-4, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ra tuyên bố nhấn mạnh Tehran "chủ động quản lý và kiểm soát eo biển Hormuz một cách linh hoạt, có tính toán”, theo Tehran Times.

“Chúng tôi không tin tưởng Mỹ hay [Israel]. Mọi động thái của họ trong khu vực đều nằm trong tầm giám sát. Nếu họ tiếp tục sai lầm, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và mang tính hủy diệt hơn trước" - tuyên bố có đoạn.