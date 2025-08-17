PGS.TS Trần Đình Thiên: ‘Nghị quyết 68 cởi trói cho doanh nghiệp, không còn phân biệt đối xử’

Sáng 17-8, tại phường Pleiku (Gia Lai), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt”.
Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị chính “là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự công nhận toàn diện kinh tế tư nhân”.
Đây là động lực quan trọng nhất và là lực lượng tiên phong với tinh thần xuyên suốt, "cởi trói" để kinh tế tư nhân phát triển, không dựa trên ưu đãi đơn lẻ, mà tập trung vào việc xóa bỏ "phân biệt đối xử", bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để đạt được các mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp phải trang bị cho mình năng lực mới - từ trí tuệ sáng tạo đến bản lĩnh.
Theo Nghị quyết 68, đến năm 2030, cả nước phấn đấu có hai triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp 55-58% GDP, giải quyết 84-85% việc làm xã hội.
Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, diễn đàn là dịp để nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, xây dựng khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của cộng đồng doanh nghiệp.
Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; có những giải pháp loại bỏ “giấy phép con”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; doanh nghiệp tiếp cận vốn, tín dụng và đất đai; xây dựng chuỗi giá trị...
Doanh nghiệp phải đổi mới, nghĩ lớn, làm lớn
Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thẳng thắn chỉ rõ, rào cản lớn nhất hiện nay là việc chính quyền ra văn bản nhưng doanh nghiệp không quan tâm. Vì thế, khi chính quyền ban hành những quy định mới, doanh nghiệp cần nghiên cứu, tiếp cận, nếu có vướng mắc thì chủ động đề xuất những giải pháp chính xác, hướng về cái chung.
Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai bày tỏ mong muốn doanh nghiệp phải "đổi mới, phải nghĩ lớn, làm lớn".
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chính quyền hiện được giao chỉ tiêu KPI rất cao, trong đó cao nhất là KPI về tăng trưởng, mà tăng trưởng phụ thuộc vào doanh nghiệp.
Nếu chính quyền không tạo điều kiện cho doanh nghiệp thì sẽ không đảm bảo tăng trưởng, tức là không đảm bảo KPI. Vì vậy, chính quyền phải thay đổi nhận thức, tạo niềm tin cho doanh nghiệp.
Về phía tỉnh, sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng cường thu hút doanh nghiệp FDI.
Về phía cộng đồng doanh nghiệp, cần xác định ba vấn đề lớn. Thứ nhất, phải nâng tầm tư duy chiến lược, không chỉ kinh doanh trong phạm vi địa phương mà cần vươn tới thị trường liên vùng, quốc gia và quốc tế, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu;
Thứ hai, cần mạnh dạn đổi mới mô hình quản trị, áp dụng công nghệ và chuyển đổi số để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu gắn với uy tín và bản sắc vùng miền;
Thứ ba, cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp liêm chính, trách nhiệm xã hội cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.