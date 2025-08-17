PGS.TS Trần Đình Thiên: ‘Nghị quyết 68 cởi trói cho doanh nghiệp, không còn phân biệt đối xử’ 17/08/2025 16:21

(PLO)- PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị chính “là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự công nhận toàn diện kinh tế tư nhân”.

Sáng 17-8, tại phường Pleiku (Gia Lai), Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với chủ đề “Khai phóng tiềm năng, kiến tạo tương lai Việt”.

Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cụm Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại diễn đàn, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị chính “là bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự công nhận toàn diện kinh tế tư nhân”.

Đây là động lực quan trọng nhất và là lực lượng tiên phong với tinh thần xuyên suốt, "cởi trói" để kinh tế tư nhân phát triển, không dựa trên ưu đãi đơn lẻ, mà tập trung vào việc xóa bỏ "phân biệt đối xử", bảo đảm quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, để đạt được các mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp phải trang bị cho mình năng lực mới - từ trí tuệ sáng tạo đến bản lĩnh.

Theo Nghị quyết 68, đến năm 2030, cả nước phấn đấu có hai triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp 55-58% GDP, giải quyết 84-85% việc làm xã hội.

Theo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, diễn đàn là dịp để nhận diện vấn đề, hiến kế giải pháp, xây dựng khuyến nghị chính sách thiết thực, khả thi, tập trung vào những nội dung ảnh hưởng đến vấn đề sống còn của cộng đồng doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; có những giải pháp loại bỏ “giấy phép con”, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng; doanh nghiệp tiếp cận vốn, tín dụng và đất đai; xây dựng chuỗi giá trị...