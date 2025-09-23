Phản ánh của tập thể viên chức Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề là có cơ sở 23/09/2025 17:44

(PLO)- Theo Sở Y tế TP Cần Thơ, nội dung phản ánh của tập thể viên chức Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề còn nợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 của Chính phủ là có cơ sở.

Ngày 23-9, liên quan đến đơn kiến nghị của tập thể viên chức Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề về việc chậm chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, Sở Y tế TP Cần Thơ đã phát đi thông cáo báo chí thông tin cụ thể.

Qua xác minh, Sở Y tế TP Cần Thơ xác định tháng 2-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũ đã ban hành Quyết định số 189 giao kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện Trần Đề thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 của Chính phủ, với số tiền hơn 10,6 tỉ đồng. Trong đó, chi trả cho viên chức tại Trung tâm Y tế với số tiền hơn 6,58 tỉ đồng và chi trả cho viên chức tại các Trạm Y tế xã số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Trung tâm Y tế Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng cũ), nay là Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề (TP Cần Thơ). Ảnh: ANH THUẬN

Sau đó, Trung tâm Y tế Trần Đề đã chi trả hơn 5,16 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cho viên chức của Trung tâm và các Trạm Y tế. Số tiền chưa chi trả hơn 5,48 tỉ đồng, từ nguồn 35% thực hiện cải cách tiền lương.

“Như vậy, nội dung phản ánh của tập thể viên chức Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề còn nợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05 của Chính phủ là có cơ sở. Nguyên nhân do trước đây đơn vị hụt nguồn 35% cải cách tiền lương, nên tạm thời chưa chi trả chế độ chính sách cho các viên chức của Trung tâm và Trạm Y tế” - thông cáo báo chí của Sở Y tế TP Cần Thơ nêu.

Cũng theo Sở Y tế TP Cần Thơ, năm 2025, HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng cũ đã thông qua Nghị quyết cấp kinh phí giải quyết khó khăn cho một số đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính nhóm 2 và nhóm 3, trong đó có Trung tâm Y tế Khu vực Trần Đề.

Tuy nhiên, do vướng nhiều thủ tục, nên Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề không chuyển được kinh phí nêu trên để chi trả các chế độ chính sách cho viên chức của Trung tâm và Trạm y tế.

“Trách nhiệm này thuộc về Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề” - Sở Y tế TP Cần Thơ xác định.

Từ kết quả xác minh, Sở Y tế TP Cần Thơ khẳng định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề là chính sách của Nhà nước đối với nhân viên y tế trong năm 2022 và năm 2023. Do đó, phải đảm bảo việc chi trả đầy đủ cho nhân viên y tế. Sở Y tế TP Cần Thơ cũng cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đầu tháng 8-2025, tập thể viên chức, người lao động đang công tác tại Trung tâm Y tế Khu vực Trần Đề (TP Cần Thơ) có đơn kiến nghị, cho rằng hầu hết các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ đã được chi trả đầy đủ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05 của Chính phủ. Riêng Trung tâm Y tế Khu vực Trần Đề đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trong đơn, tập thể cán bộ, người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề cho biết thời gian qua, họ đã nhiều lần phản ánh trực tiếp với Ban Giám đốc Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm, Ban Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cũ, nhưng vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể,.

“Việc chậm trễ kéo dài này gây thiệt thòi về vật chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, tạo tâm lý bức xúc, so bì, mất công bằng giữa các đơn vị đã được chi trả” - tập thể cán bộ, người lao động tại Trung tâm Y tế khu vực Trần Đề nêu trong đơn.