Phân công công việc mới nhất của 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 25/11/2025 07:08

(PLO)- Theo quyết định phân công mới nhất, ông Lê Trọng Yên giữ vai trò Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 24-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Quyết định này thay thế văn bản trước đó vào tháng 7, nhằm đảm bảo sự thống nhất, thông suốt và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành chiến lược phát triển của tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo nguyên tắc chung, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo toàn diện và trực tiếp chỉ đạo các vấn đề chiến lược. Các Phó Chủ tịch được phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch và pháp luật, đồng thời chủ động xử lý các vấn đề liên ngành.

Cụ thể:

1. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phụ trách lĩnh vực nội chính và chiến lược.

Là người đứng đầu UBND tỉnh, ông Hồ Văn Mười chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động.

Trực tiếp chỉ đạo: Công an, Quân sự, Nội vụ, Ngoại giao.

Lĩnh vực phụ trách: Quy hoạch tỉnh; chiến lược kinh tế - xã hội; đầu tư trong và ngoài nước; phòng chống tham nhũng; tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.

Vai trò: Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số...

2. Phó Chủ tịch Thường trực Lê Trọng Yên: Phó Chủ tịch Thường trực; Tư lệnh ngành Nông nghiệp và Tài nguyên.

Ông Lê Trọng Yên thay mặt Chủ tịch điều hành công tác chung khi Chủ tịch đi vắng.

Đơn vị theo dõi: Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Thanh tra tỉnh, các Vườn quốc gia...

Lĩnh vực trọng tâm: Quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường; Nông - Lâm - Thủy sản; xây dựng nông thôn mới; công nghiệp khai khoáng (bô xít, alumin...), năng lượng tái tạo và thương mại.

Địa bàn/Dự án: Các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách; các dự án hỗn hợp tại khu vực Đắk Nông (cũ).

Sáu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

3. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải: Phụ trách Hạ tầng và Đô thị.

Đơn vị theo dõi: Sở Xây dựng, Ban QLDA Giao thông, Ban Quản lý các KCN…

Lĩnh vực trọng tâm: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản; giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật; quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp.

4. Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp: Phụ trách Tài chính và Ngân sách.

Đơn vị theo dõi: Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Thuế, Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng...

Lĩnh vực trọng tâm: Tài chính, ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công; giá và tài sản công; đổi mới doanh nghiệp nhà nước (trừ khối nông nghiệp/công thương).

Nhiệm vụ khác: Chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh; quan hệ với Thường trực HĐND tỉnh.

5. Phó Chủ tịch Nguyễn Minh: Phụ trách Văn xã và khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Đơn vị theo dõi: Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp…

Lĩnh vực trọng tâm: Giáo dục đào tạo; tư pháp; ngoại vụ và biên giới; phòng chống tội phạm và ma túy.

Đặc biệt: Trực tiếp quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Né và các dự án du lịch, dự án hỗn hợp trên địa bàn khu vực Bình Thuận (cũ).

6. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Phúc: Phụ trách Khoa học, Dân tộc và Xúc tiến đầu tư.

Đơn vị theo dõi: Sở KH&CN, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư…

Lĩnh vực trọng tâm: Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; công tác dân tộc, tôn giáo; cải cách thủ tục hành chính và xúc tiến đầu tư.

Địa bàn: Các dự án hỗn hợp trên địa bàn khu vực Lâm Đồng (cũ) và quản lý Khu công nghệ cao.

7. Phó Chủ tịch Đinh Văn Tuấn: Phụ trách Văn hóa, Y tế và An sinh xã hội.

Đơn vị theo dõi: Sở VHTT&DL, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý Khu du lịch QG Hồ Tuyền Lâm…

Lĩnh vực trọng tâm: Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao, du lịch; lao động, việc làm và an sinh xã hội; thông tin truyền thông.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24-11. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh phân công tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả nhất.