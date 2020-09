Đề nghị truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

10 bị can bị đề nghị truy tố về tội danh trên, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cảm (cựu giám đốc CDC Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thanh (cựu trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội), Hoàng Kim Thư (cựu kế toán trưởng CDC Hà Nội), Lê Xuân Tuấn (nhân viên phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội)…

Kết quả điều tra cho thấy từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội mua một số hệ thống Realtime PCR tự động để phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp, việc mua sắm được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.

Tuy nhiên, các hệ thống máy xét nghiệm khi nhập về Việt Nam có giá khoảng hai tỉ đồng đã được các bị can “thổi giá” lên tới hơn bảy tỉ đồng, tức gấp ba lần giá nhập.

Cơ quan công an xác định các bị can đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động, từ đó gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Theo định giá thiệt hại, các bị can phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 5,4 tỉ đồng. Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền trên do các bị can và gia đình tự nguyện khắc phục hậu quả.