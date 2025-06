Phạt 155 triệu đồng công ty xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường 14/06/2025 10:07

Ngày 14-6, thông tin từ UBND TP Tân An (Long An) cho biết, cơ quan chức năng TP Tân An vừa phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kaly, có trụ sở tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An.

Trước đó, ngày 9-6, người dân sinh sống tại xã Hướng Thọ Phú phản ánh về việc công ty này xả nước thải màu đen ra sông, ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở phản ánh, Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Tân An phối hợp Công an tỉnh Long An và UBND xã tiến hành kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định công ty có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra môi trường bên ngoài.

Hình ảnh người dân phản ánh đến cơ quan chức năng. Ảnh: NDCC

Công an tỉnh Long An đã lập biên bản vi phạm và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 120 triệu đồng, căn cứ theo các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, UBND TP. Tân An cũng ban hành Quyết định xử phạt bổ sung 35 triệu đồng do công ty không thực hiện đúng nội dung hồ sơ môi trường đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Như vậy, tổng mức phạt đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kaly là 155 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Long An, Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP cùng UBND xã Hướng Thọ Phú đang tiếp tục giám sát quá trình khắc phục vi phạm của công ty.

Trường hợp không chấp hành hoặc tái phạm, cơ quan chức năng sẽ tham mưu UBND TP. Tân An đình chỉ hoạt động và di dời doanh nghiệp đến địa điểm khác nhằm đảm bảo an toàn môi trường và đời sống người dân.