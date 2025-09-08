Phát hiện 1 thi thể trong nghĩa trang, cạnh xe máy cháy đen 08/09/2025 17:01

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, bên cạnh xe máy cháy đen.

Ngày 8-9, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, bên cạnh một xe máy bị cháy đen.

“Thi thể đang phân hủy là nam giới. Do công an đang điều tra nên chúng tôi chưa có thông tin về nhân thân, lai lịch nạn nhân”- lãnh đạo UBND xã Quảng Phú nói.

Khu vực phát hiện thi thể bị phân hủy. Ảnh: N.D

Khoảng 14 giờ cùng ngày, một người dân địa phương đến khu vực nghĩa trang xã Quảng Phú thì nghe mùi hôi thối bất thường.

Sau một lúc kiểm tra, người này phát hiện một thi thể đang phân hủy trong nghĩa trang, cạnh đó là xe máy bị cháy đen, trơ khung. Người này báo cơ quan chức năng.

Công an xã Quảng Phú phối hợp Công an tỉnh Đắk Lắk phong tỏa hiện trường để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra vụ việc.