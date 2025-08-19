Phát hiện 2 thi thể đang phân hủy dưới mương nước 19/08/2025 21:53

(PLO)- Người dân đi cắt cỏ hốt hoảng khi phát hiện 2 thi thể đang phân hủy dưới mương nước.

Tối 19-8, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, xác định danh tính hai thi thể vừa phát hiện dưới mương nước.

Khu vực phát hiện hai thi thể.

Chiều 19-8, một người dân ở xã Quỳnh Tam đi cắt cỏ, phát hiện hai thi thể đang phân hủy dưới mương nước.

Vị trí phát hiện hai thi thể mương nước, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam.

Theo ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam, do hai thi thể đã phân hủy mạnh và không có giấy tờ tùy thân nên công tác xác định danh tính, tìm người thân đang gặp khó khăn.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp các phòng chuyên môn Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm, điều tra vụ việc.