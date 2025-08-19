Phát hiện thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương

Chiều 19-8, Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú Hải Phòng)- sau 5 ngày 4 đêm mất tích.
Thi thể anh Mạnh được lực lượng chức năng tìm thấy dưới một hang đá ở sườn dốc trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương. Vị trí tìm thấy thi thể cách động Sơn Cung hơn 500 m về phía bìa rừng. Nơi này, anh Mạnh từng để lại ba lô cá nhân.
Hiện cơ quan công an cùng cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến việc anh Mạnh tử vong.
Trước đó, ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) mang ba lô thuê phòng ngủ lại tại điểm xa nhất, không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.
Sáng hôm sau, anh Mạnh tự mình đi tham quan xung quanh cây chò chỉ ngàn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Tiếp theo, anh đi khám phá động Sơn Cung, để ba lô cùng giấy tờ tùy thân và điện thoại ở cửa động trước khi mất tích. Khu vực anh mất tích là một trong những nơi hẻo lánh và không có sóng điện thoại nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.
Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.000 ha, nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.