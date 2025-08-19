Phát hiện thi thể nam du khách ở rừng Cúc Phương 19/08/2025 18:04

(PLO)- Điều kỳ diệu đã không đến với nam du khách 33 tuổi mất tích trong rừng Cúc Phương nhiều ngày qua, hôm nay lực lượng tìm kiếm cứu nạn phát hiện thi thể anh.

Chiều 19-8, Vườn Quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (33 tuổi, trú Hải Phòng)- sau 5 ngày 4 đêm mất tích.

Anh Nguyễn Quốc Mạnh.

Thi thể anh Mạnh được lực lượng chức năng tìm thấy dưới một hang đá ở sườn dốc trong rừng thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương. Vị trí tìm thấy thi thể cách động Sơn Cung hơn 500 m về phía bìa rừng. Nơi này, anh Mạnh từng để lại ba lô cá nhân.

Hiện cơ quan công an cùng cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến việc anh Mạnh tử vong.

Trước đó, ngày 13-8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) mang ba lô thuê phòng ngủ lại tại điểm xa nhất, không có sóng điện thoại và cách cổng vườn gần 20 km.

Lực lượng chức năng vào rừng Cúc Phương tìm kiếm cứu nạn.

Sáng hôm sau, anh Mạnh tự mình đi tham quan xung quanh cây chò chỉ ngàn năm, cách chỗ nghỉ khoảng 3 km. Tiếp theo, anh đi khám phá động Sơn Cung, để ba lô cùng giấy tờ tùy thân và điện thoại ở cửa động trước khi mất tích. Khu vực anh mất tích là một trong những nơi hẻo lánh và không có sóng điện thoại nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.000 ha, nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.