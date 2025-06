Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gửi thư khen nhiều đơn vị của Bộ Công an 11/06/2025 16:52

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có thư khen các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 11-6, Bộ Công an cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã có Thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Văn phòng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh.

Trong thư khen, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an trong đấu tranh với các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả. Ảnh minh họa

Nội dung thư khen nêu rõ: Thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Văn phòng Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các vụ án về sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, thuốc chữa bệnh với quy mô và số lượng lớn, tính chất phức tạp, xảy ra trong thời gian dài, trên nhiều tỉnh, thành phố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, kinh tế và đời sống sinh hoạt của người tiêu dùng.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí.

Thành tích trên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

“Thời gian tới, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong công tác”- nội dung thư khen nêu.