Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại Hà Tĩnh 26/08/2025 15:21

(PLO)- Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác khắc phục bão số 5 phải triển khai ngay, không chỉ dừng ở hội họp. Chính quyền phải giao việc rõ để người dân được hỗ trợ kịp thời.

Ngay sau khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 5, sáng 26-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thăm hỏi nhân dân, động viên lực lượng tại chỗ và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến thăm gia đình bà Trần Thị Sách bị tốc mái, tài sản hư hỏng sau bão. Ảnh: VGP

Tại thôn Liên Định (xã Lộc Hà), Phó Thủ tướng đã đến thăm gia đình bà Trần Thị Sách, hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà cửa bị tốc mái, tài sản hư hỏng sau bão. Tận mắt chứng kiến tình cảnh, Phó Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ, động viên gia đình sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trao phần quà hỗ trợ cho gia đình, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương lập danh sách để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho những hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối tượng chính sách, hộ nghèo, người neo đơn phải được chăm lo trước tiên. Việc hỗ trợ cần triển khai ngay, không để người dân chờ đợi, giúp bà con sớm ổn định nơi ở, sinh hoạt.

Thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự bị tốc mái nặng sau bão, Phó Thủ tướng lưu ý, khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu. Ảnh: VGP

Tại thôn Hoà Bình (xã Lộc Hà), Phó Thủ tướng đến thăm gia đình ông Nguyễn Quang Tự, có ngôi nhà bị tốc mái nặng sau bão. Tại đây, Phó Thủ tướng lưu ý khi lợp lại mái nhà cần đặt an toàn lên hàng đầu, bảo đảm tính mạng cho cả người dân và lực lượng tham gia hỗ trợ.

Xã Lộc Hà cần tính toán phương án lâu dài, không để người dân tiếp tục sống trong nhà tạm bợ, xuống cấp, dễ bị ảnh hưởng nặng khi thiên tai xảy ra.

“Các cấp chính quyền phải xây dựng kế hoạch từng bước xóa bỏ nhà dột nát, huy động sự tham gia của lực lượng công an, quân đội cùng nhân dân giúp những hộ khó khăn có chỗ ở kiên cố, an toàn hơn,” Phó Thủ tướng nói.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Lộc Hà, bão số 5 đã làm gần 1.000 ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái, hư hỏng, nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng. Ngay sau bão, tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ mỗi xã 100 triệu đồng để mua vật tư, thiết bị cần thiết; lực lượng công an, quân sự được bố trí chốt trực, hỗ trợ nhân dân khắc phục ngay từ những giờ đầu sau bão.

Biểu dương tinh thần của địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê đầy đủ số hộ dân bị ảnh hưởng; phân loại rõ đối tượng để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Các xã cần chủ động bố trí nhân lực, phân công lực lượng phụ trách từng thôn, từng cụm dân cư, bảo đảm mọi hộ dân bị ảnh hưởng đều được giúp đỡ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Công tác khắc phục phải triển khai ngay, không chỉ dừng ở hội họp. Chính quyền phải chỉ rõ địa chỉ, việc cụ thể, giao cho lực lượng cụ thể để người dân được hỗ trợ kịp thời. Sau bão, người dân cần nhất là chỗ ở an toàn, mái ấm kiên cố. Đây là trách nhiệm trước dân, cũng là cách để củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Quang Trung, thôn Đất Đỏ, xã Trường Lưu. Ảnh: VGP

Tại nhà anh Nguyễn Quang Trung (thôn Đất Đỏ, xã Trường Lưu) thuộc diện khó khăn, có người thân bệnh tật, bản thân anh gặp tai nạn gãy chân, ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng nhưng vẫn trong vùng ngập lụt,

Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, đồng thời đề nghị chính quyền rà soát, đưa hộ này cùng những gia đình khó khăn, thiệt hại nặng vào diện hỗ trợ nhà ở theo chính sách, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp. Ảnh: VGP

Kiểm tra tại Trường Mầm non Nga Lộc (xã Trường Lưu), nơi có 170 cháu nhỏ từ 2 đến 5 tuổi với 14 giáo viên, Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến việc sớm dọn dẹp, sửa chữa để các cháu quay lại lớp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương huy động lực lượng công an, đoàn thanh niên, phụ huynh cùng tham gia dọn dẹp, khắc phục cây đổ, hư hỏng; đồng thời kiểm tra lại độ an toàn của công trình sau bão để bảo đảm yên tâm giảng dạy và học tập.

“Việc quan trọng nhất lúc này là phải hành động ngay, tổ chức lực lượng đến từng địa chỉ cụ thể để dọn dẹp, sửa chữa. Trường học là nơi cần ưu tiên số một để các cháu sớm được đến lớp. Bốn tại chỗ phải phát huy tối đa: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nguồn hỗ trợ khẩn cấp 100 triệu đồng mỗi xã của tỉnh Hà Tĩnh chỉ giải quyết được trước mắt, cần tính toán các giải pháp căn cơ, lâu dài như đầu tư kiên cố hóa trường lớp, xóa bỏ những công trình tạm bợ, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.