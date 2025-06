Chốt sổ vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á: Phù thủy trắng hết phép, Indonesia bắt đầu cuộc hành trình gian truân 11/06/2025 11:00

Trên sân nhà King Abdullah tại Jeddah, nhưng “phù thủy trắng” HLV Herve Renard đã không thể dẫn quân “những chú chim két xanh” Saudi Arabia bắn hạ được “chuột túi” Úc đành thất thủ 1-2.

Trên là trận đấu một mất một còn,vì đội thắng sẽ có vé đi World Cup 2026 trực tiếp, không phải qua các vòng Play off đầy gian nan và khó lường.

Tuyển Úc vui mừng vô hiệu hóa phép thuật của "phù thủy trắng" Herve Renard ngay tại Jeddah có vé đi World Cup 2026. Ảnh: AFC

Trong khi đó, lượt trận cuối Indonesia hành quân đến Nhật và thua đúng ván tennis 0-6 trước Samurai.Có điều kết quả trận này cũng không làm cho Indonesia mất đi suất Play off.

Những vòng đấu cuối cùng, đúng là bảng C kịch tính nhất cho khi còn hai vòng đấu nữa kết thúc nhưng đội chót bảng vẫn còn hy vọng...

Tại Suita, chủ nhà Nhật Bản thắng Indonesia đúng ván tennis 6-0. Ảnh: AFC

Đau nhất có lẽ thuộc về “phù thủy trắng” Herve Renard”của Saudi Arabia được thi đấu ở Jeddah nhưng cũng không thể tận dụng lợi thế “bắn hạ”thành công “chuột túi” Úc lại thua 1-2.

Ở trận này, Úc chỉ cần cầm hòa là duy trì ngôi nhì, trong khi Saudi Arabia phải thắng.Xét trên nhiều bình diện thì Saudi Arabia có thể làm được (lượt đi tại Úc hòa 0-0) nhưng cuối cùng Úc tỏ rõ quyết tâm có tấm vé đến Bắc Mỹ dự World Cup 2026 sớm và họ đã đánh bại Saudi Arabia, đội bóng mà 3 năm trước “phù thủy trắng” Herve Renard từng tạo “địa chấn thế giới” khi đánh bại Messi và đồng đội của anh tại World Cup 2022 tỉ số 2-1.

Có vẻ như một thế hệ tốt của Saudi Arabia đã qua đi..

Như vậy những đội đứng thứ 1 và 2 mỗi bảng đấu có vé đi World Cup 2025, những đội xếp thứ 3 và 4 của ba bảng sẽ đá Play off.

Vòng Play off có 6 đội chia làm 2 bảng đá vòng tròn, đội nhất có vé đi World Cup 2026, hai đội nhì đá Play off để tìm đội thắng đi đá Play off liên khu vực.

Indonesia, đại diện duy nhất Đông Nam Á bước vào cuộc hành trình gian truân và đầy thách thức này.

Khu vực châu Á có 8,5 suất đi World Cup 2026.

Điểm qua các trận lượt cuối (thứ 10) của ba bảng đấu:

+Bảng A:Iran thắng Triều Tiên 3-0, Uzbekistan đánh bại Qatar, đội tuyển có cựu HLV Tây Ban Nha Lopetegui dẫn dắt 3-0. Kyrgyzstan hòa UAE 1-1.

+Bảng B: Hai đối thủ nhiều duyên nợ từ hồi Asian Cup 2023 Iraq-Jordan có phần thắng nghiêng về Iraq 1-0, Palestine và Oman chia điểm nhau qua trận hòa 1-1, Hàn Quốc thắng Kuwait 4-0.

+Bảng C: Thầy trò HLV Patrick Kluivert của Indonesia đến Nhật Bản và thua đúng ván tennis 0-6. Trung Quốc có trận thắng nghĩa trước Bahrain 1-0.

+Thứ tự chung cuộc 3 bảng đấu:

Bảng A Iran và Uzbekistan có vé đi World Cup 2025, UAE và Qatar tranh vòng Play off.

Bảng B, Hàn Quốc và Jordan có vé đi World Cup 2026, Iraq,Oman tranh Play off.