Phường Bình Dương có nhiều khu công nghiệp nhất TP.HCM, lợi thế để bứt phá 22/08/2025 17:38

(PLO)- Phường Bình Dương có 7 khu công nghiệp, có quy hoạch đô thị bài bản, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển.

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Bình Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 129 đại biểu đại diện cho gần 1.600 đảng viên trực thuộc 51 chi, đảng bộ toàn phường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM dự và chỉ đạo đại hội.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đại hội Đảng bộ phường Bình Dương có chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, sáng tạo xây dựng phường Bình Dương hiện đại, văn minh và nghĩa tình”.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Dương gồm 33 người.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Bình Dương ra mắt đại hội. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Văn Đông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn Văn Sum, giữ chức Phó Bí thư thường trực và ông Võ Chí Thành làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Phường có khu công nghiệp nhiều nhất TP.HCM

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các phường tiền thân đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả khá toàn diện. Phần lớn các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt, đời sống nhân dân được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Đông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, phường Bình Dương là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất TP.HCM (7 khu công nghiệp), với 508 công ty và 224 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đã đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm.

Trong giai đoạn 2025-2030, phường Bình Dương tiếp tục xác định là hạt nhân của mô hình đô thị thông minh, hệ sinh thái khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn đầu trong phát triển xanh và chuyển đổi số. Là trung tâm hạt nhân của cực tăng trưởng và phát triển khu vực Tây Bắc của TP.HCM.

Bên cạnh đó, phường Bình Dương sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển phường Bình Dương theo hướng hiện đại, văn minh và nghĩa tình.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo cơ cấu “công nghiệp – thương mại - dịch vụ - nông nghiệp”, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.

Để làm được điều này, Đảng bộ phường Bình Dương đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế.

Các đại biểu biểu quyết những chỉ tiêu đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: LÊ ÁNH

Đặc biệt, là đột phá về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân. Đột phá về phát triển hạ tầng, đặc biệt là phát triển giao thông công cộng, giao thông kết nối đa phương thức, đầu tư số hoá, sử dụng các hệ thống điều hành thông minh, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và hình thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Ngoài ra, phường Bình Dương phối hợp cùng với các công ty tiếp tục triển khai các dự án quan trọng như: phát triển thương mại dịch vụ, nhà ở mới, nhà ở xã hội; khu vực giao thông công cộng…

Nhiều lợi thế, tiềm năng để bứt phá

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của phường Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Cường đề nghị Đảng bộ phường Bình Dương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua,

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của phường Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua. Ảnh: LÊ ÁNH

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội với các nội dung trọng tâm, đột phá mà Đảng bộ phường Bình Dương đã đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Đặc biệt, phường Bình Dương phải xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân sát dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của chính quyền các cấp.

Ông Cường nhấn mạnh phường Bình Dương có lợi thế rất lớn là thuộc Trung tâm hành chính của Bình Dương cũ, cơ sở vật chất, quy hoạch rất tốt. Từ các lợi thế, tiềm năng sẵn có, địa phương phải đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng “công nghiệp- thương mại-dịch vụ-nông nghiệp”. Kết hợp với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Phường Bình Dương có Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Cường tin rằng, trong nhiệm kỳ tới nếu phường Bình Dương đoàn kết một lòng, nắm bắt cơ hội, tiềm năng sẵn có thì sẽ xây dựng được một phường Bình Dương trở thành “Phường kiểu mẫu-đô thị thông minh-văn minh-nghĩa tình” góp phần vào sự phát triển chung của TP.HCM.